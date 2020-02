Paraná (APFDigital).- Este miércoles 26 de febrero, por la mañana, cientos de trabajadores nucleados en distintos gremios se movilizaron de la Plaza 1º de Mayo hasta la Casa de Gobierno para “dejar en claro que la Caja de Jubilaciones no se toca, que el régimen jubilatorio no se toca y que la Ley Nº 8.732 no se toca”, sostuvo el secretario Adjunto de Agmer Paraná, Claudio Puntel.

“Entendemos que cualquier modificación que intenten hacer será un enorme retroceso para el pueblo entrerriano”, advirtió.

“Defendemos el régimen previsional porque es un a concreción de años de lucha y hoy por hoy, en el contexto nacional, es la envidia de unas cuantas provincias. Hemos logrado defender férreamente este sistema frente a los embates del ajuste neoliberal, de los programas de la convertibilidad y de las imposiciones del FMI”, sostuvo Puntel.

Luego apuntó contra el argumento del déficit de la Caja de Jubilaciones: “Nosotros no tenemos nada que discutir sobre el déficit de la Caja. Es un concepto que no tiene nada que ver con un sistema social como es el de jubilaciones. Apelamos a una función del Estado que para nosotros no está perimida, que es la de asistir a las necesidades de la población”.

Tras el anuncio que el gobernador Gustavo Bordet realizó el 15 de febrero ante la Asamblea Legislativa, el tema se mencionó en la reunión sobre salarios que los gremios docentes mantuvieron la semana pasada con el ministro Hugo Ballay, pero “no hubo una declaración oficial al respecto que pudiera traernos tranquilidad”.

“Entendemos que todo esto tiene que ver con los dictados del FMI y con la transferencias de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados, y a eso lo vamos a enfrentar en conjunto”, aseguró.

Por último adelantó que a Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se volverá a reunir el 4 de abril para definir “los pasos a seguir”.