Marcelo Gottig y Cía cerró el año inaugurando su Centro de Almacenamiento y Distribución de Lubricantes

Crespo- El pasado 16 de diciembre, la firma Marcelo Gottig y Cía, concretó la inauguración de su Centro de Almacenamiento y Distribución de Lubricantes Puma y, junto a un grupo de colaboradores y autoridades municipales, cerró un año muy particular, donde la firma pudo continuar trabajando a pesar de la caída de las ventas que no impactaron tanto en nuestra zona como a nivel nacional, y pensar en proyectos para seguir mejorando. El amplio depósito está ubicado sobre el ingreso al Camino del Medio, a pocos metros de la Ruta Nacional 12.

Sobre esta iniciativa y un ambicioso proyecto que la empresa aspira iniciar en 2021, Paralelo 32 habló esta semana con el responsable Comercial y de Operaciones y la responsable de Planificación y Marketing, Julián y Melina Gottig, respectivamente. Ellos integran la segunda generación de la empresa familiar fundada por los hermanos Rosendo (Lito) y Néstor Gottig.

El Centro de Distribución funciona en un galpón inicialmente previsto para el funcionamiento de una fábrica de ladrillos cerámicos “pero –explica Julián- se fueron dando las cosas para seguir en nuestro rubro, y decidimos destinarlo a la distribución de lubricantes, que al estar en una vasta región abasteciendo Entre Ríos, Corrientes, parte de Misiones, Formosa y Chaco, nos permite ampliar el stock”.

La inauguración coincide con el reconocimiento a Marcelo Gottig y Cía S.A. como el cliente Nº 1 de Puma Argentina. Con un punto de ventas en sus instalaciones, el flamante Centro de Almacenamiento y Distribución aporta numerosos beneficios a la actividad comercial de la empresa en cuanto a abastecimiento, carga y descarga, control, armonización y manejo del stock de mercadería. Se trata de un depósito central que abastece a uno instalado en Corrientes capital y otro en Misiones. “Desde acá –dice el responsable Comercial y de Operaciones- se distribuye a todos los depósitos y a todos los clientes que realicen compras mayoristas, como pueden ser lubricentros, talleres mecánicos, empresas de transporte o industrias”.

La firma cuenta con un grupo de vendedores que recorre la provincia para atender la demanda del agro y el transporte y sumó recientemente otro integrante al equipo de trabajo, en la costa del Uruguay.

Nueva estación de servicio

La licenciada Melina Gottig refiere a la importante obra de remodelación y ampliación de la Estación de Servicio madre de la empresa, ubicada sobre ruta 12 km 404, a metros del acceso norte a nuestra ciudad. “Es un proyecto anhelado durante mucho tiempo por los fundadores Rosendo (Lito) y Néstor. Su objetivo fue tener una estación emblema a nivel local, que sea referencia de la bandera que representamos, en este caso Puma a nivel nacional. Empezamos a trabajar en un proyecto que hace dos años estaba dibujado en un papel y con un grupo de arquitectos lo pudimos llevar adelante y estamos en fase de finalización del anteproyecto”- comenta.

La obra, pensada a mediano plazo, será iniciada con recursos propios en 2021 y con alguna asistencia crediticia que la empresa saldrá a buscar. “Demandará entre otras cosas el reemplazo de tanques de combustible para ampliar la capacidad de almacenamiento, con ampliación de las islas de carga para vehículos medianos, pesados, para GNC; la ampliación del minimercado para brindar mejor espacio y mejor oferta de productos y servicios en general” –detalla la responsable de Planificación y Marketing.

Describe que “con este proyecto se amplía el sector de oficinas con ingreso del público por la parte posterior de la casa central, incluyendo buen espacio de estacionamiento para los clientes; dejando exclusivamente la atención de la estación de servicio hacia el frente”.

Otro enfoque importante de la iniciativa apunta a brindar mejor servicio al transportista y espacio para estacionamiento. “Si bien hay una playa de estacionamiento bastante grande en el lote aledaño, cedido a la municipalidad, no está señalizado. Queremos ofrecer en ese lugar un espacio adecuado para el transportista” –indica la entrevistada, quien anticipa el objetivo de una articulación con el municipio al que seguirá cedido el predio. “Estamos en el acceso a la ciudad –recuerda Melina- queremos contribuir a embellecerlo. La calle entre el predio y donde está el lavadero y lubricentro de nuestra empresa, es pública. Nos gustaría abrirla hacia el pórtico, que sea una linda zona de circulación para brindar a la comunidad en general un mejor tránsito”.

“Creo que no tomamos real dimensión de lo que implicará el proyecto –revela– porque tomará mucho tiempo”. El primer paso será el reemplazo de los tanques de depósito de combustible, una tarea engorrosa donde deben respetarse disposiciones vinculadas a la Secretaría de Energía. “Lo estamos trabajando con un equipo de asesores en seguridad, arquitectos e ingenieros” -explica. Y agrega “nos llena de orgullo porque venimos a concretar algo que los fundadores quisieron; hoy sigue Lito todavía con nosotros y está aportando todo su saber, principalmente en lo que refiere a infraestructura y mantenimiento”.

Primeros entre más de 350 estaciones de servicio

Cerrando el año, la estación de servicios Marcelo Gottig–Puma Energy de Ramírez obtuvo el primer puesto entre más de 350 estaciones a nivel nacional en el Programa Compromiso Puma. A su vez otras dos estaciones de la firma, emplazadas en Viale y Victoria, se ubicaron en el ranking de las 10 mejores de la Argentina.

El Programa Compromiso Puma busca asegurar la calidad de los productos y servicios a los clientes concretando a lo largo del año cuatro olas de evaluaciones a través de clientes incógnitos sobre: atención, servicio e imagen de la estación; objetivos de ventas; calidad, imagen e infraestructura y capacitación del personal.

“Es la primera vez que a nivel país quedamos en el primer lugar, en otras oportunidades supimos quedar entre los primeros en zona norte, pero ser primeros a nivel país nos puso la vara muy alta” – explica Melina. “El desafío para 2021 -agrega- es estar entre los 10 mejores del país con las nueve estaciones de servicio que tenemos“. Sobre estos logros sostiene que “es un gran esfuerzo y mérito del encargado de la estación de servicio junto con todo su equipo. En todas las estaciones de servicio el encargado cumple un rol crucial”.

“Lo del cliente incógnito –comenta- y las evaluaciones que realiza, es azaroso, porque no sabemos cuándo pasa, ni a quién le toca. Toma una muestra en ese momento y se ha dado que hemos tenido algún contingente, la estación estaba caótica y el resultado no nos favoreció. Otras veces que pasa, justo se dan todas las condiciones”. “Estamos cerrando un año con mucho agradecimiento –concluye- por el equipo humano que tenemos en todas las estaciones, los conductores de las unidades de transporte. Estamos muy contentos, porque somos conscientes de que mucha gente la pasó mal, emprendimientos que no les fue bien, y haber tenido la posibilidad de trabajar y cumplir con todos los compromisos y hasta de hacer un cierre de año, nos anima a ir por más el este nuevo año. Esperemos que sea bueno, positivo, sin pandemia” -augura.