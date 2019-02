Victoria.- Este domingo se realizará la elección de la reina local del carnaval. En total son cinco las aspirantes al trono: Camila Boschele Turano, Melina Estefanía Schulteiss, Luisina Moine, Nicole Werbrauck y Catalina Garcilazo. El evento se llevará adelante en el predio de La Vieja Estación a partir de las 21:00 horas.

Para saber más detalles sobre lo que será la organización, hablamos con Juan Biscaldi, quien se encarga de todo lo relacionado a la elección de la reina desde hace 23 años y asegura que éste será el último. “Las chicas realizarán cuatro pasadas. A su vez, el jurado estará sobre el escenario, y entregará los sobres de la votación minutos antes del anuncio de la ganadora”, dijo.

“En primer lugar, se presentarán las postulantes; la primera pasada será de ropa informal sport; en la segunda pasada desfilarán en trajes de baño; la tercera pasada sería aproximadamente a las 23:00 horas, con vestido de noche; finalmente, la última pasada será con traje de carnaval”, enumeró Biscaldi. Asimismo, contó que entre pasadas se desarrollarán distintos shows y batucadas.

—¿Qué pensás respecto a las postulantes de este año?

—Este año fueron un grupo reducido, de cinco chicas. Sin embargo, se trata de chicas muy bonitas y preparadas. Hace poco se realizó el coloquio y el jurado en general se sintió a gusto con el nivel y preparación de las chicas. Nosotros, desde la Dirección de Turismo, les entregamos a las chicas una carpeta que contiene un resumen general de lo que es Victoria en cuanto a la parte histórica y atractivos. Además, me consta que cada una de forma particular realizó sus propias averiguaciones. Son chicas que se han preparado muy bien también fuera de lo que es la belleza física”.

En referencia a los criterios de evaluación del jurado, Biscaldi dijo que se tienen que basar en el reglamento. Éste indica como puntos principales: belleza, simpatía, elegancia, desenvoltura, cultura general y espíritu carnavalesco. “La reina del carnaval de Victoria y sus princesas van a tener la posibilidad de, durante un año, participar de distintos eventos provinciales y nacionales”, recordó.

“Las chicas tienen todas las condiciones, sea quien sea la que gane, de también obtener el título provincial”, destacó. También, comentó que ya están enviando invitaciones para la elección de la reina provincial (que será el sábado 23 de febrero) y varias localidades confirmaron su presencia.

—¿A qué creés que se debe la poca cantidad de postulantes al reinado en comparación con otros años?

—Muchas chicas no pudieron anotarse porque están ingresando a la facultad y ya en enero se están ubicando en sus respectivos lugares. Además, el tema principal fue que antes en el reglamento las edades oscilaban entre los 15 y 25 años. El año pasado se reformó el reglamento y las edades marcaban entre 17 y 22 años. Entonces, varias chicas quedaron afuera.

Por último, Biscaldi aseguró que éste, definitivamente, será su último año a cargo de la elección de la reina. “Es un tema que ya no va más, pero no porque no me guste, sino porque ya cumplí una etapa”. Cabe preguntarse, entonces, quién lo sucederá para la edición que viene.