Victoria (APFDigital).- El gobernador Gustavo Bordet adelantó que impulsará una ley para establecer un régimen para el uso sustentable de las tierras fiscales de la zona de islas y humedales: esto es, permitir su uso siempre y cuando se compatibilicen los aspectos productivos y ambientales.

Al respecto, el intendente Maiocco si bien aclaró que no dialogó con Bordet sobre el contenido de la iniciativa, consideró que es “interesante” que el Estado intervenga y establezca controles: “Hay 130 mil hectáreas de tierras fiscales y otras tantas que -aunque tienen dueños- hace años que no son explotadas, por lo que me parece que es importante que se pueda avanzar en una ley que disponga una serie de regulaciones”.

Incendios: causas y soluciones

Tras aclarar que la cuestión del fuego en la zona de islas excede las facultades legales y las posibilidades técnicas (prevención y extinción) de la Municipalidad de Victoria, se refirió a cuáles podrían ser las posibles

El intendente Maiocco sostuvo que una de las causas de los incendios que está afectando a la zona del delta es que “estamos asistiendo a una bajante histórica, a una sequía, heladas y una conjunción de hechos que hacen que el volumen de materia seca sea realmente voluminoso”.

“El tema es que una vez que un foco empieza a arder se propaga rápidamente por debajo de la tierra, por lo que es difícil apagarlo en forma aérea”, acotó en declaraciones a esta Agencia.

En tal sentido, sostuvo que uno de los problemas que impide que el fuego se propague es que “no hay ningún cortafoco” y recordó que “antes en la zona había una draga, por lo que todos los accidentes geográficos como arroyos, riachos y lagunas tenían agua y actuaban como cortafocos”.

“Una solución sería hacer un dragado en la zona y, en segundo término, realizar un plan de trabajo racional en lo que respecta a la ganadería”, finalizó.