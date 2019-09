Nogoyá- Tal como lo anticipara Paralelo 32, el pasado sábado los jóvenes de la Promo 2019 realizaron la noche del carnaval infantil y la elección de la reina de los estudiantes y de la primavera.

El evento se llevó a cabo en la explanada de plaza Libertad y contó con una masiva concurrencia de público que acompañó a los jóvenes de los grupos amor, igualdad, empatía y amistad que realizaron sendas presentaciones con un colorido vestuario.

Luego de ello, el jurado eligió entre doce candidatas a las representantes de los estudiantes y de la florida estación del año, resultando electa Lucia Mailén Klauser Gardella, de 15 años, quien representa a los jóvenes el grupo Igualdad, la siguieron la representante del grupo Amor, Alina Gimenez Lorenzatto como primera princesa y Maria Paula Rossi Saenz, como segunda princesa también representando al grupo Amor. En tanto que Luana Yazmin Manassalli resultó electa Miss Elegancia, Victoria Abril Alfaro Miss Simpatía y Gimena Fátima Ailén Miss primavaera.

Tras la elección, la flamante reina Mailen Klauser, ofreció una entrevista en Radio La Voz donde contó que asiste al Colegio San Miguel y su hobby es cantar y modelar. Dueña de una destacada voz, Mailen cuenta que en la velada previa a la elección pasó muchos nervios “en el ensayo nos pusimos muy impacientes y llegada la noche los nervios se duplicaron, no solo por el momento, sino que todas las chicas tenían posibilidades porque eran todas muy lindas, por eso la expectativa y el estado de nerviosismo” recuerda la representante de los estudiantes. Al ser consultada sobre sus gustos a la hora de estudiar, Mailen menciona que aún no sabe que va a estudiar pero le gustaría inclinarse por una carrera que defienda los derechos humanos.La reina además destacó la belleza de todas las candidatas y el buen grupo que se conformó, “entre todas las chicas nos llevamos muy bien, el jurado y los organizadores nos trataron de maravillas” expresó.

En la entrevista, también se la interrogó acerca de su posición sobre las elecciones de reinas y la polémica que surge en torno a ellas por la cosificación de la mujer, a lo que Mailen respondió estar “de acuerdo con que una elección se haga no solo por la belleza física, sino que también se busquen otras aptitudes, aunque la sociedad hoy está eligiendo por lo que ve en el exterior de una persona y no en el interior. Luego de la elección recibí muchas críticas, como siempre pasa, pero eso solo me lleva a ser más fuerte” afirmó.

Mailen, también dejo su mensaje respecto al consumo de alcohol en los jóvenes: “para pasarla bien no es necesario tomar, va en cada uno la elección, no puedo negar que la juventud no toma alcohol, pero lo malo creo que son los excesos”. Por último, la reina agradeció “a los chicos de la Promo 19 que me ayudaron en todo momento y a mi familia que me apoyó en todo”.