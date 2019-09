El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha movilizado a unos 150.000 efectivos para unos ejercicios militares que ponen aún más tensa la escena con su vecina Colombia. Las maniobras se celebran desde el martes en partes de la frontera de 2.200 kilómetros entre ambos países.

El despliegue incluye ejercicios con tanques, vehículos blindados cargados con misiles y soldados que comenzaron el despliegue en el aeropuerto de La Fría, en el estado Táchira (oeste).

Maduro y su cúpula militar alegan que desde Colombia se impulsa “un conlicto militar”.

Los ejercicios militares culminarán el próximo 28 de septiembre.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es una fuerza de paz (…) Respetamos a las fuerzas armadas de todo el mundo, pero no le tenemos miedo a nadie”, manifestó a la prensa el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante Remigio Ceballos, en el comienzo de los ejercicios en la pista del aeropuerto el martes.

Maduro activó su consejo de defensa para hacer frente, dijo, a la “amenaza real” de Colombia: “Frente a cualquier circunstancia, nervios de acero y activación de los planes del consejo de defensa de seguridad de la nación”, ha dicho el presidente en disputa.

The time has come to defend national sovereignty and peace, deploying all our defense capacity to dismantle the war intentions that they want to impose on us. May our Victory be Peace! pic.twitter.com/9ZVCPlBiXV

— Nicolás Maduro (@maduro_en) September 10, 2019