LSM (Por Luis Rosales).- El presente de la localidad no es el mejor. Por segunda vez se vuelve a superar los 100 casos activos del virus y por primera vez el Sanatorio Adventista del Plata como ya se había anticipado, superó el 100% de ocupación en burbujas especiales covid, como así también en disponibilidades de camas y respiradores en UTI.

El último informe del Comité de Emergencia Sanitarias de Libertador informó 26 nuevos casos y sólo 4 recuperados, lo que lleva a un total de 101 casos activos de coronavirus, un total de 18 fallecimientos durante la pandemia y al momento 215 personas se encuentran en aislamiento preventivo.

La preocupación se agrava por la realidad ocupacional del SAP. Las 9 camas completas que dispone con respiradores en la Unidad de Terapia Intensiva, están en su totalidad ocupadas, de igual manera las 20 camas del Sector del Área Covid, como explicó el doctor Arnoldo Kalbermatter a Paralelo 32, “es una burbuja totalmente aislada, atendido por personal capacitado y la mayoría va a ese lugar a evolucionar su enfermedad, la cual es moderada y que, con distintas estrategias terapéuticas se las puede manejar”. Todo está completo y no hay lugar posibilidades, sólo esperar que se desocupe algún lugar.

A partir de esta realidad, que ya se preveía venir, más que nunca vale recordar el mensaje a la población del director del SAP. “Por favor cuidémonos, respetemos todas las medidas de aislamiento, respetemos los cuidados que tenemos que tener y tratemos de acceder a alguna vacuna, porque la situación no viene fácil y los sistemas de salud tienen sus limitaciones”, afirmó Kalbermatter.

Desde el ámbito del Ejecutivo Municipal de igual manera se reconoce que la situación está delicada y se apela a la responsabilidad de cada vecino, de cada familia, de cada persona que circula por la localidad, a extremar las medidas de prevención en el cuidado del distanciamiento, protección con barbijo e higiene permanente de manos y todo lo que se sabe, por el bien personal y de todos.

La ciudad amanece con la noticia que nadie quería ver en un informe sanitario. Con los datos informados desde el COES local, Libertador San Martín superó los 100 casos activos, pero el dato más sensible es confirmar la ocupación del 100% de las camas Covid-19 del SAP y el máximo de ocupación de respiradores, no queda margen de maniobra, y hoy más que nunca se necesita de la responsabilidad de los ciudadanos. El confinamiento reciente, no ha mostrado hasta el momento una respuesta favorable y la pandemia muestra mayor fuerza en la segunda ola por diversas razones, acciones e inacciones de parte de la sociedad y del estado.

Esta mañana, desde el Sanatorio local se confirma el 100% de ocupación en espacios Covid-19, y sin posibilidades de nuevos respiradores en UTI (Unidad de Terapia Intensiva). No hay posibilidades de más internaciones por coronavirus. Son datos «fuertes», que pueden ser sensacionalistas o alarmantes, pero son la realidad que le toca vivir a la ciudad.

Desde la conducción del SAP se sigue suplicando la concientización en el cuidado de las personas, y desde el propio Municipio a través del Ejecutivo Muncipal «la situación se agrava, hoy, no hay camas. Necesitamos de la responsabilidad individual, podemos tomar muchas decisiones desde nuestro rol, pero la responsabilidad última es del individuo» comentó el Presidente Municipal, Raúl Casali a este medio.

