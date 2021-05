Los Registros de la Propiedad Automotor permanecerán cerrados esta semana

Los Registros de la Propiedad Automotor de todo el país permanecerán cerrados desde hoy hasta el viernes próximo inclusive, aunque los usuarios podrán realizar trámites de manera on line, en el marco de las últimas restricciones impuestas por el Gobierno. Si bien la actividad registral era una de las exceptuadas de las restricciones, finalmente el Ministerio de Justicia decidió suspenderla hasta el 30 de mayo.

«De acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el Gobierno nacional, por el que se establecen nuevas medidas de restricción ante la delicada situación epidemiológica, la actividad registral se encontrará restringida hasta el 30 de mayo, fecha de la finalización de la norma. En ese marco y no contando con ninguna medida de excepción respecto de los Registros Seccionales, los mismos deben permanecer cerrados», señaló la Dirección Nacional de los Registros Automotor (DNRPA) en su página web.

Los turnos que fueron otorgados a través de la página web de DNRPA para concurrir a los Registros el 26, 27 ó 28 de mayo, serán cancelados y, por lo tanto, quienes los tenían deberán realizar el trámite nuevamente, indicaron fuentes del sector registral a la agencia NA.

Los turnos son otorgados por el sistema informático de la Dirección Nacional y no por los Registros. No obstante el cierre, los usuarios que esta semana debían concurrir a los Registros podrán efectuar numerosos trámites on line, como informe de dominio, informe de infracciones e informes históricos.

Trámites como denuncia de venta y certificado de dominio (que también pueden realizarse a través de Internet) deberán concretarse con la cuenta bancaria del titular exclusivamente. En caso de que no fuera del titular, el usuario deberá esperar a obtener un turno para concurrir de manera presencial.

Para el sector automotor, esta semana implica volver al escenario de marzo de 2020: están cerradas las fábricas, las empresas autopartistas y los concesionarios, además de los Registros.

