Crespo.- El precandidato a intendente por Unidad Ciudadana (UC), sector kirchnerista del peronismo crespense, Víctor Giuliano, está promoviendo junto a un grupo de militantes su precandidatura a la intendencia para las elecciones de este año. “La agrupación arrancó pensando en las elecciones de agosto y octubre, si hubieran sido simultáneas las elecciones nacionales y las provinciales”. Destacó que UC es “un espacio de identidad porque somos peronistas que adherimos y reivindicamos lo hecho en los doce años del kirchnerismo, con inventario incluido”. Cuando el gobernador Bordet decidió adelantar las elecciones en Entre Ríos, UC decidió jugar en la interna local y surgió su precandidatura a la intendencia. La agrupación quiere aglutinar a otros actores políticos que “sean del campo nacional y popular”. UC “arrancó al revés” de otros grupos internos, “conformamos un grupo que piensa parecido a nivel local y nacional y después buscamos el candidato”, subrayó.

Agregó que “ponemos como límite en Crespo, a Schneider; Macri a nivel nacional, lo que llamamos el ‘tercer gobierno radical’”. Agregó el entrevistado que “daría la impresión que otros compañeros, no todos, nos ponen como límite a nosotros, que pensamos de esta manera y defendemos los últimos doce años” del peronismo en el gobierno nacional. Pidió que los peronistas se unifiquen y “pongamos de límite a Macri y esta política nefasta”.

Interna peronista

Giuliano consideró que en la interna peronista, “no es lo mismo el espacio que algunos llaman kirchnerismo y nosotros seguimos llamando peronismo, que el espacio donde están Urtubey (gobernador de Salta, N. de R.) y el senador Pichetto”. Enfatizó que “nosotros planteamos esa diferencia con otros compañeros; ni hablar de los que están gobernando Crespo; nada dicen de los tarifazos, de los 30 y pico de negocios que cerraron, de los que cambiaron de local; nada dicen del hambre que estamos viendo en nuestras recorridas”.

Criticó a peronistas que ahora “no quieren nombrar a Cristina, y no quieren hablar de ciertas cosas, pero que han cobrado hasta diciembre de 2015 y si hubiéramos ganado, seguirían cobrando”. Agregó: “Me incluyo, si hubiéramos ganado en 2015, quizás estaría ahora en algún cargo” y subrayó: “por eso, debemos ser coherentes”.

Propuestas

Al hablar de las propuestas de UC para la Municipalidad, Giuliano destacó iniciativas que consideró “estructurales”:

Ordenanza ‘antinepotismo’: “Cómo mínimo, hacer llamados a concurso para cargos, y si le toca a un familiar de un funcionario que surja porque no hay otros más capacitados”, dijo. “No hablo de empleados municipales que son hijos de empleados municipales, porque en el Estado se da mucho; hablo de cargos políticos” y agregó “yo fui auditor y tengo claro que si uno es hermano, esposo, hijo, ¿cómo lo controlo?; y si veo algo malo, ¿lo denuncio?”.

Estatuto del empleado municipal: Señaló que el nombramiento de personal político por cada gestión no puede ir en desmedro del empleado municipal que ve pasar los funcionarios y ellos quedan. “Debe haber una normativa que no le haga perder la dignidad a empleados municipales que deban ser obsecuentes del intendente de turno para no perder la categoría”, dijo Giuliano.

Banco de tierras municipal: Piensa reflotar la ordenanza que promovió como concejal para avanzar con la garantía de vivienda social para quienes las necesiten.

Resguardo ambiental: También quiere recuperar la norma que se debatió “para evitar el daño que hacen los agrotóxicos que se usan en cercanías de la planta urbana”.

Auditoría interna municipal, estableciendo normas de procedimientos.

Para la plataforma, Unidad Ciudadana también “se va a nutrir de las conclusiones que se realizaron en las dos jornadas programáticas que se hicieron en la Escuela Nº105 el año pasado”, agregó Giuliano.

“Nosotros queremos poner un candidato que no quiera maquillar Crespo, solamente. Por supuesto que nos interesa hablar con el vecino que se queja porque no le podan el árbol nunca, tomamos nota y le vamos a podar el árbol. ¿Pero sólo le interesa eso? Porque además, queremos que se apoyen las políticas de inclusión que había antes; y que se opongan a las decisiones que ahora se toman en la Casa Rosada. ¡De eso se trata!”, subrayó.

Críticas a la gestión Schneider

Sobre Schneider, durante la entrevista, Giuliano recordó que “este mismo intendente en el 99 dijo que había que votar a De la Rúa y Montiel, con tal de llegar al poder; y así quedó Crespo; ahora va a volver a pedir el voto a Macri”. A continuación agregó que “nosotros entendemos que Crespo está en un concierto de comunidades que se puede desarrollar si desde el Estado le brindan y, cómo mínimo no le quitan, las herramientas y no si no se cercenan derechos”. Aseguró que “los que están gobernando Crespo son ‘partícipes necesarios y cómplices’ de la situación que están viviendo los habitantes de nuestra ciudad”.

Sobre la gestión actual, criticó en primer lugar, el nepotismo. “Cinco familiares radicales se llevan a su casa por año 10 millones de pesos, en total, como sueldo; le puedo errar por 200 mil pesos. Daría la impresión que los radicales no tienen otros técnicos que no sean funcionarios de los familiares que gobiernan. Si eso hubiera ocurrido en nuestro espacio, no sé si nos hubieran perdonado. Y en la Unidad Básica habría sido una guerra campal; pero acá no pasa nada”, dijo.

También se refirió a las 200 cuadras de asfalto “que se prometió y no las hicieron nunca; y que no se van a hacer, porque además están atrasadísimos con los consorcios”.

Otra crítica es sobre el déficit financiero “del cual los radicales siempre hicieron una bandera, hoy ronda los 15 millones de pesos”. Aclaró que ese déficit no es el “déficit transitorio” de 7 millones de pesos que recibieron en 2015 y que “en marzo de 2016 ya tenían superávit”. Le sumó el endeudamiento en dólares “que el secretario de Hacienda dijo que es una buena opción; el dólar estaba a 9 pesos y hoy está a 40”. “A costa de endeudarnos solamente pensaron en la vidriera de Crespo”, subrayó al referirse a la obra vial del Acceso Alfonsín. Otra crítica se refiere a “no haber terminado las 51 viviendas que están adjudicadas y no haber hecho ninguna otra vivienda”. Además, del “estado de las calles que es deplorable”.

Kirchnerismo y corrupción

Sobre el kirchnerismo y la discusión sobre la corrupción, Giuliano aclaró que “en nuestro grupo la corrupción la detestamos; pero si vamos a hablar de corrupción, hablemos del mismo Macri, que antes de asumir ya era corrupto. Aliados que tiene ahora, como Elisa Carrió, ya lo habían denunciado públicamente en la Justicia, cuando era intendente de Buenos Aires. Denuncias por sobreprecios en la obra pública, conflicto de intereses, sobornos. Hay una doble vara y una hipocresía total”. Recordó que en Entre Ríos está el intendente Sergio Varisco con una investigación judicial por su relación con el narcotráfico de Paraná.

Quién es Víctor Raúl Giuliano tiene 64 años, nació el 27 de septiembre de 1954 en San Vicente (Santa Fe); es el quinto de siete hermanos. Trabajó como auditor interno de Sancor Coop. Unidas Ltdas., en Sunchales, entre 1975 y 1988. Militante peronista desde siempre, fue gremialista y delegado del gremio ATILRA de la industria láctea, entre 1984 y 1988. Ya casado con una crespense a quien conoció durante un período que estuvo en Crespo realizando una auditoría interna en Sancor, vino a vivir a nuestra ciudad a fines de los años ochenta. Su primera actividad local fue una relojería que no sobrevivió a la crisis de aquel momento. Luego fue vendedor de alpargatas y de formularios continuos de computación. Estudió y actualmente trabaja como protesista dental. Presidió la comisión vecinal de Barrio San Cayetano y fue responsable de un comedor infantil que atendió 120 chicos, entre los años 2001 y 2002. Fue concejal de 2011 al 2015. Con su esposa Mirta Reisenaver tiene dos hijas y dos nietos.