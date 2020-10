Desde el pasado jueves 1º de octubre la provincia de Entre Ríos habilitó mediante decreto la práctica de los deportes grupales bajo un estricto protocolo sanitario. Pero en ciudades donde hasta ese momento no se registraban casos significativos de covid-19 y que aún no se consideraba la circulación comunitaria, algunas actividades fueron habilitadas de antemano demostrando que existía una necesidad por parte de un sector de la sociedad de llevar a cabo actividades físicas bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas.

General Ramírez, fue una de las localidades donde se trabajó en el regreso de un puñado de disciplinas con protocolos que permitiesen realizarlas en el Polideportivo Municipal y también al aire libre. Posteriormente se incorporaron a partir de la habilitación provincial, los clubes y demás deportes en conjunto.

Para que nos brinde detalles de cómo desarrollan estas actividades, Paralelo 32 dialogó con el Profesor César Omarini, Director de Deportes de la Municipalidad de Ramírez.

“Las actividades de las escuelas municipales las empezamos en septiembre, trabajando con el decreto 1009 que es el regula las actividades de gimnasia en grupo. Entonces lo que hicimos fue bajo ese protocolo, armar grupos de 10 personas y trabajar solamente lo que es la preparación física sin contacto; obviamente respetando las medidas de prevención como el distanciamiento, el lavado de manos, cada uno con sus elementos personales, entre otras cosas. Eso lo empezamos los primeros días de septiembre”, comenzó diciendo.

–¿Desde el municipio se puede controlar que se respeten los protocolos?

Sí, igualmente acá no tenemos tantas actividades; lo tenemos bastante controlado y en constante contacto con los profesores y los clubes. Evacuando cualquier duda que puede llegar a surgir. Además cada federación ha emitido un protocolo en el cual la Secretaría de Deportes se basó y trabajamos con todas esas medidas. En Ramírez afortunadamente vienen respetando y se trabaja bien en ese sentido.

–¿Cómo se manejaron con los gimnasios?

Fue un tema al principio de la cuarentena, porque a medida que se fueron habilitando todas las actividades, el sector de los gimnasios fue uno de los últimos en volver a trabajar. Nosotros lo que hicimos allá por fines de abril, fue hacer una reunión con todos los encargados de los gimnasios, complejos de fútbol 5, complejo de pádel, zumba y las actividades afines, donde les explicamos bien cómo era la situación. Porque al ver que en otras provincias lo hacían y acá no, algunos no entendían porqué. Entonces en esa charla presentaron los protocolos y nosotros lo mandamos a Provincia; igualmente hubo que esperar el decreto provincial para habilitar la actividad. De hecho la Municipalidad tiene un COES local que se reúne todos los miércoles donde trabajan todos los temas, y siempre se manejó bajo la línea de los decretos y habilitaciones provinciales.

–¿Se ve mucha gente haciendo ejercicio al aire libre?

Sí. Pasó que por ahí al estar tanto tiempo sin hacer nada, la gente hacía lo que se iba habilitando digamos. Incluso me pasó a mí, que tengo una bicicleta que no usaba y empecé a pedalear porque no había otra actividad para hacer. También muchos profes comenzaron a trabajar de manera personalizada, creo que es positivo para ellos y para las personas que pueden seguir una rutina de la mano de los profesionales en espacios abiertos.

–¿En lo personal cómo tomaste esta situación?

Fueron difíciles estos meses, especialmente los primeros. Hubo gente que pensó que desde la municipalidad estábamos en contra de que se realicen actividades cuando en lo personal soy el primero que quiero que todo vuelva a la normalidad. Tratamos de estar en el medio haciendo un equilibrio. Respetando lo que se viene decretando y entendiendo que hay profesionales que están trabajando mucho para que salga todo bien. Afortunadamente la gente entiende cómo es el tema ahora y de a poco se va activando casi todo, lo único que va a faltar es que haya un partido o un torneo de cualquier deporte; eso por este año no lo podremos tener.

–Solo resta insistir en el cuidado personal y responsabilidad de cada uno…

Exacto. Eso es lo más importante y lo que charlamos siempre con los profes, es una forma de aprender a convivir con el virus. Obviamente que es lindo terminar de jugar un fútbol 5 con amigos y quedarse a charlar o lo mismo con los entrenamientos, no es fácil para los deportistas lo que nos toca atravesar; porque sé que es lindo el antes y el después de cada actividad. Pero son cosas que por ahora no las podemos hacer. Y me toca como profesor y funcionario, inculcarlo constantemente para que la gente respete y se pueda seguir avanzando en algunas otras cuestiones.

Por último, el encargado del Área de Deportes de General Ramírez se refirió a lo que puede suceder en los próximos meses: “Estamos hablando también de lo que puede llegar a pasar en el verano, porque la mayoría de los municipios tiene colonia. Días atrás estuvimos charlando eso justamente con la Secretaría de Deportes, pero hasta ahora no nos han dicho nada porque no pueden apresurarse a pensar qué va a pasar en diciembre o enero. Así que ahora hay que aprovechar al máximo las habilitaciones nuevas siendo responsables y cuidándonos entre todos”.