Los libros que prefieren los crespenses y los 10 más leídos de 2020

Crespo- En la playa, frente al río, junto a la pileta o debajo de un árbol, tal vez a la siesta; las vacaciones son momento propicio para reencontrarse con los libros. Como ocurre cada verano, la Biblioteca Popular Orientación entra en complicidad con sus lectores y mantiene abiertas sus puertas para ser parte de esa ceremonia donde el libro se transforma en un compañero que transporta a mundos imaginarios o reales.

Este enero, marcado por la pandemia, las estadísticas de préstamos muestran que hubo una leve caída. “De todos modos no se retira mucho menos de lo habitual, pensamos que puede ser por toda la gente mayor que no viene, gente que cree que todavía hay que pedir turnos, en realidad no le encontramos el motivo”- dice la bibliotecaria Liliana Müller.

Es un verano diferente “muy poca gente nos dice este año que busca libros para ir de vacaciones –precisa la entrevistada-. Lo que notamos es que los que se van eligen hacerlo dentro de la provincia en lugares como Colón o Federación, pero no como otros años, que se iban a Brasil o a la Costa Atlántica y nos avisaban que demorarían más días en devolver los libros”.

Qué se elige

En cuanto al material, las preferencias son variadas como siempre ha sucedido. Desde lectura fácil a narraciones de 500 páginas, novedades, los clásicos, libros de política. “La gente elige sobre todo los libros de moda –señala Liliana-. Este año, como el pasado y los anteriores lo que más interesa son las novelas históricas, pero no quiere decir que no se lean otros libros”.

Los lectores seleccionan en la línea de novelas históricas libros de Florencia Bonelli, de Gloria Casañas, de Viviana Rivero. También eligen los policiales, de Camila Läckberg o Agatha Christie. “Tenemos lectores a los que les gustan los temas camperos y otros a los que les gustan los clásicos y se animan a leerlos en vacaciones. Se llevan El Quijote, La Divina Comedia” – apunta la bibliotecaria.

Los chicos, los adolescentes y sobre todo los más chicos de la familia no se quedan atrás con la lectura y retiran mucho material de lectura a préstamo.

“La mayoría de las personas –comenta- sigue eligiendo el formato tradicional que es el papel. La Biblioteca trata de que para cada lector haya un libro. Se compra material, hay siempre novedades y también recibimos donaciones. Vienen lectores que compraron un libro hace poquito, lo leyeron y quieren compartirlo con otros socios, asi que nuestra biblioteca en cuanto a material está en permanente actualización”.

“El momento de las vacaciones es ideal para distraerse libro en mano a la sombra de un árbol, en el medio del campo, en la playa, con las reposeras, en el patio de la casa y es una oportunidad para ponernos al día con el pasatiempo intelectual, por antonomasia que es la lectura” –opina Liliana en vistas de lo que observa cada día en la casa de los libros.

Lo que se extraña

Esta pandemia trajo cambios de hábitos y lo que más se extraña es que ya no se puede leer en el local de la Biblioteca como hasta el verano pasado.

“En vacaciones –cuenta Liliana- teníamos mucha gente que aprovechaba una tarde, venía y empezaba a leer un libro, después lo continuaba, o se hacía socio para llevarlo a su casa. Venían los grupos de chicos a pintar, a leer, a armar rompecabezas, o para que los adultos que los traían les leyeran los libros que elegían, sobre todo los más chiquitos. Ahora no lo podemos hacer en la biblioteca porque es una actividad que no está permitida”.

No obstante la cuota de socio es muy accesible y con un miembro de la familia que pague, todos pueden leer los libros de la Biblioteca. Vale aclarar que ya no hace falta solicitar turno. Sus puertas están abiertas de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 16:30 a 20:30 y los sábados de 9:00 a 13:00.

10 más leídos del 2020

Liliana nos ofrece el ranking de los más leídos el año pasado. “Se parece mucho a lo que se lee en todas las biblioteca del país y si juntamos los Gaturros, es lo que más se leyó durante el año. A los chicos les gustan mucho las historietas de Nik y casi todos los que vienen piden primero si hay un Gaturro que no leyeron”- apunta.

Por orden, los más leídos del 2020, fueron:

• Y ellos se fueron, de Viviana Rivero

• La Princesa de las Pampas, de Gabriela Margall

• Gaturro XVII, de Nik

• Gaturro XI, de Nik

• Tory, de Hope Eliot

• Pinceladas de Azabache, de Gabriela Exilart

• Jasy, de Florencia Bonelli

• Alma Negra, de Florencia Bonelli

• Napalpi, de Gabriela Exilar • Gaturro III, de Nik