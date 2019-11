El presidente electo Alberto Fernández concurrió hoy a la 25º Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina ( UIA ) donde habló de la herencia que recibe de Mauricio Macri y dijo que su gobierno «va a ayudar a los que producen» y que «pondrá en marcha la economía».

En este sentido, hizo referencia a una política de puertas abiertas y nuevamente a una convocatoria a un consejo económico y social al que invita a todos «sin importar a quién votaron». El gesto fue valorado por los presentes, al igual que la concurrencia de Fernández, si bien también señalaron la falta de definiciones del mandatario que asumirá el 10 de diciembre.

«Lo vi bien (a Fernández). Tuvo un discurso coherente y lo aplaudieron varias veces, pero creo que su idea no era hablar del gabinete o del programa económico que va a tener, si bien dijo muchas cosas sobre el tema de la deuda y dio su pensamiento sobre lo que hay que hacer en la Argentina», dijo Miguel Acevedo, presidente de la UIA a La Nación.

En tanto, consultado acerca de si tenían alguna definición sobre los funcionarios o las políticas y medidas que se van a tomar, el directivo de Aceitera General Deheza (AGD) dijo que el interlocutor es Matías Kulfas aunque todavía desconocen quienes van a ser los referentes de los ministerios.

«Cuando esté definido el Gabinete y qué van a hacer en el tema macroeconómico con la tasa de interés, la inflación y los financiamientos, ahí vamos a tener un contexto en el cual vamos a poder hablar. Cualquier acuerdo que se quiera hacer lo vamos a tener que hablar con la cartera de Economía, con Trabajo, con varios ministerios, y saber cuáles son las políticas o los planes que van a acordar», agregó.

Por su parte, Miguel Blanco, del Foro de Convergencia, señaló que Fernández «dijo lo que viene diciendo, lo que no dijo es cómo va a hacerlo». «Un acuerdo de las características que propone toma tiempo. El consenso es bueno y también que no sea solo sobre precios, salarios e impuestos. Pero hay que ver cómo se conjuga el tema de no castigar a los que producen con las retenciones, por ejemplo».

En tanto, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), también dijo que el discurso de Fernández estuvo en línea con las conversaciones que viene teniendo con la UIA y la Copal y las que se mantienen también con sus equipos técnicos.

«Coincido en el tema de la concertación y mirando nuestra historia las grandes concertaciones sociales se han dado justamente en contextos de grandes conflictos o situaciones conflictivas que son lamentables, pero justamente es en estas situaciones donde todos entienden que, para ganar algo, algo tienen que delegar», explicó y sumó que tienen la expectativa de que se haga un diagnóstico y se discutan las herramientas. «Lo primero que me dijo Alberto es que no tiene sentido que todos paguemos IVA. El tema está en dónde ponés el umbral».

Otro de los presentes fue el diputado y empresario textil, José Ignacio de Mendiguren, quien destacó algunos puntos del discurso de Fernández. «Claramente va a haber una contraposición entre lo que él dijo y lo que dirá Macri por la tarde, pero él se adelantó y les dijo a los industriales ´No les voy a decir cómo están porque ustedes lo saben´ con empresas que hoy valen la mitad, menos consumo y caída de la actividad. Otra cosa que dijo es que las bases que deja Macri son un pantano y que no hay cifras. Eso es lo destacable».

Sin embargo, reconoció que podría haber dado más definiciones de lo que va a hacer, pero al mismo tiempo consideró que es razonable que no las haya dado y destacó su presencia.

Por último, el dirigente de la UIA José Urtubey sí apuntó a una definición que dio Fernández cuando habló de los problemas de las empresas del interior y opinó que no deberían tener las mismas paritarias que las grandes compañías, algo que el presidente electo dijo que le planteó a la CGT y no tuvo una buena recepción.

«Para mí ese es el título. Valoro la capacidad que tiene de plantear estos temas porque no es la misma realidad en Chaco que en Buenos Aires», afirmó y coincidió en que las bases productivas que deja el macrismo «son un desastre» con un 55% de inflación, sin crédito y una presión impositiva «por las nubes». «Dejan una peor herencia que la que recibieron en 2015», cerró.