Luego de varios meses de sufrimiento de los profesores y encargados por no poder desarrollar su trabajo, en Crespo se autorizó la apertura de los gimnasios y afines tras una exhausta evaluación del Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) local.

Fueron casi cuatro meses de buscar diferentes alternativas para mandar rutinas y trabajos físicos para que las personas lo hagan en sus casas, en lugares muchos más reducidos que con los que cuentan los gimnasios. Para saber detalles de la reapertura en plena pandemia y cómo trabajaron estos meses, Paralelo 32 habló con el Profesor Ariel Gross, dueño de Renovar Centro de Entrenamiento Integral.

“La vuelta fue muy buena, estamos trabajando en un 70% aproximadamente con respecto a la gente. Pensábamos que iba a ser menor el porcentaje, pero necesitaban y se sumaron enseguida. Obviamente seguimos un protocolo, con cupo limitado de hasta 10 personas con un tiempo máximo de 60 minutos; y con períodos de media hora de desinfección entre grupo y grupo. Estamos contentos, porque además a Renovar se sumó gente nueva que venía haciendo actividad en su casa únicamente”, comenzó diciendo.

–¿Cómo tomaron la noticia de los nuevos casos de coronavirus en Crespo?

– Tuvimos un poco de miedo, por cómo está el tema. Hay una incertidumbre generalizada porque no se sabe qué va a pasar, y cuando se confirmaron los casos en Crespo no sabíamos si íbamos a poder abrir. Estuve hablando con un amigo de Valle María a quien el domingo a la noche le avisaron que el lunes no podía abrir. Entonces nosotros sabíamos que esa posibilidad estaba. Igualmente nos preparamos de la mejor manera para reabrir, y desde el primer momento fuimos conscientes de que en Crespo algún caso íbamos a tener porque nadie está exento a este virus. Por eso tomamos las medidas que corresponden, de las que hablamos con las autoridades sanitarias para el cuidado tanto de nosotros como de nuestros alumnos.

–Se necesitaba volver, ¿no?

– Sí, imperiosamente. No solamente las personas que lo hacen para sentirse bien y cuidarse, sino que mucha gente necesitan la actividad por su salud física o psicológica. Tenemos varios alumnos que son derivados de psicólogos, nutricionista, kinesiólogos, médicos por diversos problemas; ya sea de ansiedad, sobrepeso, musculares, articulaciones. Son personas que necesitan hacer ejercicios físicos para mantenerse en buen estado de salud y para que las enfermedades no sigan aumentando.

–¿Cómo es el protocolo?

– Seguimos los pasos que nos mandaron las autoridades municipales. Consiste en una declaración jurada que tienen que presentar los alumnos, la que le mandamos previamente por PDF y las completan en sus casas. Más los cuidados que todos ya conocemos en cuanto a la desinfección y limpieza del lugar, para prevenir cualquier tipo de contagio.

–¿En lo físico tuvieron que hacer un relevamiento?

– Nosotros lo que hicimos la primera semana fue diferentes evaluaciones para poder hacer el armado de los planes, ya que todos tienen que ser modificados producto de que la cuarentena les afectó de diferentes manera. También tenemos los que han podido hacer actividad y los que no. Entonces tenemos que evaluar y armar nuevamente los planes de trabajo; y además teniendo en cuenta el tiempo máximo que pueden permanecer en el gimnasio. Por eso los diseños son todos nuevos y en formato PDF que es la nueva modalidad que tomamos para enviarlo por WhatsApp a cada alumno para que tengan en su celular su plan de trabajo y nosotros les asignamos las cargas. Tenemos para entretenernos bastante (risas). Son días movidos hasta que la gente entienda las nuevas modalidades ya que nosotros lo tomamos como positivo y vamos a seguir manteniéndolas en el tiempo.

–¿Cómo te llevas con la tecnología?

– Bastante bien. Trato de mantenerme siempre informado y actualizado de todo lo que aparece constantemente. La cuarentena nos obligó también a trabajar vía Zoom, WhatsApp, PDF. Les dimos a los alumnos diferentes opciones para que elijan de acuerdo a sus necesidades e intereses.

–¿Cómo pasaste en lo personal los meses sin actividad?

– Bastante preocupado, tratando de mantenerme activo entrenando porque eso me hace bien. La preocupación era también por los profesores que tengo a cargo que a veces no pudimos llegar a cumplir en su totalidad con el pago; preocupado por todos los costos fijos que involucra tener un emprendimiento así. Hubo momentos donde el ánimo era bueno y otros en los que no tanto, pero siempre buscando desde mi parte y desde Renovar la forma de llegar con los planes y entrenamientos de diferentes maneras; reinventándonos constantemente.