Llega el final del campeonato y la definición de la Copa de Plata 2019 para el TC Pista y se disputará este fin de semana en el autódromo Parque Centenario de la provincia del Neuquén. Serán 23 los pilotos que participen del gran premio coronación que comenzará con la actividad desde este viernes con las dos tandas de entrenamientos desde las 12 Hs y las 16:35 Hs respectivamente.

La gran batalla por la preciada Copa de Plata se iniciara con las clasificaciones en la jornada del sábado y el preludio serán las series clasificatorias en la tarde del segundo día de actividad para el TC Pista. El día domingo la carrera final tendrá a 11 pilotos con posibilidades matemáticas de poder sumar los 70 puntos en juego y Ayrton es uno de ellos, ubicado en el 6° lugar y con 38,5 puntos de diferencia del actual líder de la tabla, Diego Ciantini, Londero tendrá la gran chance este domingo de ir en busca de la definición por el título de campeón 2019 de la divisional del TC en un trazado que a principio de año lo tuvo dentro de los primeros puestos demostrando un gran ritmo de su Ford durante la final de la segunda fecha del calendario cuando terminaba en el 10° lugar del clasificador escoltado por su compañero de equipo Gustavo Micheloud.

Ayrton dialogo con nosotros previo a su partida a la provincia del Neuquén y esto nos dijo al respecto de esta fecha tan especial; “Estoy entusiasmado y muy contento de poder estar afrontando esta última fecha del año en el gran premio coronación en la provincia del Neuquén a donde vamos a llegar con posibilidades de la lucha por el campeonato y subcampeonato donde en los puntos por ahí tenemos una brecha grande pero al ser con puntaje y medio nos da esperanzas de poder ir a pelarlo y dejar todo arriba de la pista. Se ha trabajado mucho en el auto de cara a esta carrera para dejar todo de la mejor manera y tener el mejor auto posible, con todo el elemento para que el auto sea muy competitivo. Vamos a tratar de ir por la victoria este fin semana que es lo que tenemos que hacer para poder sumar la mayor cantidad de puntos y depender de los colegas que van a estar peleando el campeonato conmigo, entonces tenemos que pensar en nosotros y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Estoy muy agradecido con el equipo que me ha entregado a lo largo del año un gran elemento para poder estar hoy como referente de la marca en la definición, llegamos como el mejor Ford en la Copa de Plata y en el campeonato general que no es menos. Este era un objetivo que nos propusimos desde principio de año y lo hemos cumplido. El resultado es de destacar porque al igual que el año pasado volvimos a repetir el papel, es difícil poder mantener la performance durante dos años seguidos en una categoría muy competitiva y es para eso lo que trabajamos y gracias a Dios lo hemos cumplido, nos queda la última batalla y vamos a dejar todo en busca de ese resultado. El piloto de General Ramírez ha tenido una gran temporada en la que con 14 fechas corridas ha obtenido 2 pole position, acumula 4 victorias en series, 3 victorias en finales e integrado 5 podios ubicándose 2° en el campeonato y disputando su segunda Copa de Plata. Ayrton además agrego lo siguiente para cerrar; “Y ese anhelo que estamos teniendo todos en mi grupo de sponsors, mi gente que me está acompañando, al propio Gurí Martínez, a mis mecánicos a Julián, Santiago y Joaquín que son los motoristas de ´el canario´ y en especial a mi familia y amigos que me acompañan incondicionalmente, a toda la gente de mi pueblo, de Entre Ríos y las zonas linderas que siempre me están apoyando. A todas mis publicidades quiero agradecerles que en este tan duro momento que estamos atravesando todos nunca me soltaron la mano y me han apoyado de igual manera para afrontar esta parte final donde se hizo muy difícil y hoy puedo decir gracias a ellos que me están dando la posibilidad de estar arriba de ´el canario´ y darme el gusto de estar corriendo y estar compitiendo a primer nivel nacional y estar en uno de los mejores equipos de la argentina que gracias a ellos que son quienes me dan la oportunidad y les debo muchísimo. No me alcanzan las palabras para agradecérselos y ojalá se los pueda devolver con el resultado esperado y el objetivo que nos planteamos a principio de año.”

Este domingo el estandarte de Ford ondeara bajo el efecto del viento patagónico y será Ayrton Londero quien saldrá en busca de la victoria final, en busca de la gloria de la batalla por el título de campeón.