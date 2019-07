“Lo primero que me puse en la cabeza fue salir adelante”

Por Gustavo Kappes (Paralelo 32).- Cuando la vida pega, y lo hace fuerte, tenemos dos opciones, o nos quedamos tirados, esperando a que todo se solucione de una forma mágica, que es poco probable que suceda, o nos levantamos, nos sacudimos, y salimos a pelearla de igual a igual, sabiendo que somos los únicos responsables en sacar la situación adelante.

Porque en muchas ocasiones así es el juego de la vida, te pone piedras en el camino, y uno parece estar solo contra el mundo, asustado, buscando ese lugar para esconderse de la realidad. Es ahí cuando nuestra fuerza debe renacer y saber que todo puede cambiar, que todo puede mejorar.

Si sabrá de lucharla, en todo momento, dentro de una cancha, marcando por la derecha al delantero que a todos los equipos le convertía. Subiendo al ataque, sabiendo que tenía que volver rápido para que el equipo rival no tenga la oportunidad de golpear en la réplica. Siendo el nuevo en un plantel, haciendo doble mérito para ganarse el puesto y ser titular.

Estudiando, capacitándose, leyendo, y aprendiendo de los que más saben, para formar jugadores, pero antes que nada personas. En todo momento le tocó pelear, de alguna u otra forma, pero en este último tiempo, se encontró con el partido más difícil de su vida, ese cotejo que nadie quiere jugar, pero cuando llega el momento de hacerlo, porque no queda otra opción, no hay otro remedio, que calzarse la camiseta, subirse las medias, atarse bien fuertes los botines, y salir a pelear cada instante, como si fuera la última pelota de una final.

Un apasionado del fútbol y de su trabajo, Walter Acosta volvió al Club Atlético Unión, lugar que lo vio nacer, ganando grandes partidos y siendo protagonistas en diferentes torneos, tanto dentro como fuera de la cancha. Se formó en la Escuela Municipal de Ramírez, luego pasó a la Escuela de Racing y llegó a Crespo para jugar con Los Gallitos, gracias al contacto de Jorge Heinze. Volvió al Imperio, donde debutó en Primera División a los 16 años, para luego regresar a Crespo y ser parte de la rica historia del Cervecero. Se recibió de Profesor de Educación Física, estudio para Director Técnico. Comenzó trabajando con infantiles en su ciudad natal, para luego pasar a Unión, donde tras cumplir un proyecto con juveniles, llegó a Primera División. Hoy se encuentra peleando contra un tumor en su garganta, que lo tiene alejado de la dirección técnica, pero nunca lo pudo hacer del fútbol.

¿Qué es Unión para vos?

Es un lugar muy especial para mí, porque desde muy chico estuve transitando estos espacios. Luego me recibió como jugador, logrando muy buenas campañas y por último como Profesional, ya sea como Profesor o Entrenador. Cuando llegue a Crespo por primera vez, fue mi mayor crecimiento como persona, porque conocí y aprendí de familias que me albergaron, cuando venía a entrenar me quedaba a comer y dormir. Tuve la posibilidad de que esas familias secundarias me hayan ayudado de gran manera.

¿Te consideras un apasionado del fútbol?

En el camino uno se vuelve un amante del fútbol. Con las personas que a uno le toca transitar, hacen que uno sea apasionado por lo que hace. Lo vivo de una manera muy especial, porque estoy todo el tiempo leyendo, informándome, escuchando mucho, es de la manera que más aprendí y crecí. A medida que pasa el tiempo, se transforma en un estilo de vida.

¿Sos consiente que sos parte de unas de las competencias más recordadas por el hincha de Unión?

Fueron 28 partidos los que jugamos en ese entonces en el Torneo Argentino. Si te pones a pensar es como un año de competencia viajando a diferentes puntos del país, enfrentando a grandes equipos como Sarmiento de Chaco o la CAI de Comodoro Rivadavia. Hicimos un gran torneo, quedando a un paso del pentagonal para ascender al Torneo Nacional B. Me quedan hermosos recuerdos de esa etapa.

¿Te consideras un formador de personas?

Creo que sí, la suerte de ser profes nos da un plus en la formación. Nosotros nos formamos mucho en la parte pedagógicas. A diferencia de algunos entrenadores, no de todos, porque hay muchos que cuando comienzan el proceso de trabajo, entienden de lo que estamos hablando, sobre formar personas, pero lamentablemente hay otros que no. Los Profes son más formadores, porque educan, entiende que no todo es ganar, sabiendo que no solo abarca lo deportivo sino también lo educativo.

¿Hoy la seguir peleando, pero desde otro lugar?

Estoy peleando, es una cuestión de vida, porque cuando te toca no es fácil, uno empieza a pensar en la familia, en los amigos, y se da cuenta de lo importante que son. En el momento que supe que tenía que afrontar esta pelea, lo primero en lo que pensé, fue en mi familia. Cuando fueron pasando los días, mucha gente amiga me visitó y me dio su apoyo a través de un mensaje.

¿Todo proceso comienza desde uno mismo?

Sin dudas, Lo primero que me puse en la cabeza fue salir adelante y estoy en eso, porque la lucha aún no terminó, tengo que seguir peleándola. Tengo mucha fe en Dios, porque es mi mayor apoyo, sumado a la fortaleza de la gente que te rodea que te da esa vibra positiva. Todo comienza desde uno mismo. Tenemos dos caminos para tomar, dejarte y abandonar, o levantarte y darle pelea, y esa fue mi decisión.