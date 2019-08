Washington D.C.- Cuatro fabricantes de cigarrillos electrónicos se enfrentan a una investigación sobre los impactos en la salud de sus productos, ya que la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. indagó el miércoles sobre las prácticas de investigación y comercialización de las empresas.

El comité envió cartas a Juul Labs Inc, Fontem Ventures, Japan Tobacco Inc y Reynolds American Inc.

La carta a Juul preguntaba si la compañía había realizado o financiado estudios sobre las implicaciones para la salud del uso de sus productos y la efectividad de Juul para ayudar a los usuarios a dejar de fumar y si Juul ha notificado a la Administración de Drogas y Alimentos.

Kaelan Hollon, portavoz de Reynolds American, dijo que la compañía está revisando la carta y cree que “los menores nunca deben usar productos de tabaco, incluidos los productos de vapor”.

Japan Tobacco dijo en un comunicado que agradece cualquier oportunidad de “establecer los enfoques responsables” que toma en su comercialización.

La investigación se produce en medio del creciente escrutinio de la industria del cigarrillo electrónico por parte de los legisladores. Un panel separado de la Cámara, en julio, publicó correos electrónicos internos de Juul que el personal del comité describió como intentos de “ingresar a las escuelas y transmitir sus mensajes directamente a los adolescentes”.

James Monsees, cofundador y director de producto de Juul, dijo al panel que el público objetivo de la compañía son los fumadores adultos de cigarrillos.

El representante Frank Pallone, presidente demócrata del comité, citó las enfermedades pulmonares relacionadas con el vapeo recientemente informadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Solicitó respuestas y documentos antes del 20 de septiembre.

Los CDC dijeron el miércoles que están investigando 153 posibles casos de enfermedad pulmonar grave asociada con el uso de cigarrillos electrónicos en 16 estados.