¿Perdiste el acceso a tu cuenta de WhatsApp? Esto puede suceder si te hackean el perfil. No es posible tener la cuenta abierta en dos celulares diferentes, con lo cual, si perdiste el acceso es porque alguien más activó el perfil en otro celular. Hay varias maneras en que se puede vulnerar la seguridad del servicio de mensajería si, como usuario, no se toman medidas de precaución adecuadas.

En una entrevista que emitió el programa Hora de Noticias de CVC, se entrevistó a Irma Retamar quien sufrió el hackeo de su cuenta de whatsapp cuando se contactaron con ella para consultar por la venta de un producto que ofrecía. “Me mandan un WhatsApp consultándome si yo tenía ese artículo, a lo que contesté que sí. Enseguida me mandaron otro mensaje consultando si me podían llamar, a lo que accedí”, relata la comerciante que agrega que “en el afán de querer vender no me fijé en el número no su característica, así que llamé yo por WhatsApp”, comentó en la nota donde menciona que mantuvo el diálogo con la otra persona que parecía interesada en la adquisición del artefacto en venta.

“Esta persona me dice que me iba a pasar un código de seis números, para que cuando vinieran a retirar el electrodoméstico que vendía, yo sepa quién es la persona”; relata Irma y comenta que inmediatamente recibe otra llamada que atiende y allí le dictan los seis números del código. “En el ínterin en que me repiten tres veces los números, supuestamente quien estaba en línea por WhatsApp lo copio y me bloqueó el sistema”, cuenta en la entrevista donde además dice que le comenzaron a mandar mensajes a sus contactos donde le solicitaban ayuda económica.

El relato sobre la situación continúa, pero, vamos a focalizarnos en qué hacer si perdiste el acceso a tu cuenta de esta manera.

Reactivar tu cuenta de WhatsApp

Como primera medida, reinstalá el WhatsApp en el celular y espera recibir el código de activación para poder iniciar sesión. Es un código de seis dígitos que te llegará por SMS o mensaje de voz. No bien logres recuperar el acceso a tu cuenta, activa el segundo factor de autenticación. Para hacerlo tenés que ingresar en Ajustes/Cuenta/Verificación en dos pasos. Allí vas a tener que configurar un PIN de seguridad.

Cuando se activa esta opción, cada vez que se busque verificar la cuenta de WhatsApp en algún nuevo dispositivo, se solicitará esa clave. Activar esta opción te protegerá, también ante futuros ataques. Es importante que, al configurar la verificación en dos pasos, ingreses también una dirección de correo electrónico para que no se bloquee la cuenta si te olvidas tu número de PIN.

¿Qué pasa si el atacante configuró un PIN de seguridad y no podes recuperar tu cuenta aunque hayas seguido los pasos indicados?

Si el atacante que te robó la cuenta, se anticipó y configuró el segundo factor de autenticación, entonces tenés que esperar siete días para poder verificar tu número sin el código de verificación en dos pasos. Independientemente de si sabes el código de verificación en dos pasos o no, la sesión de la persona con acceso a tu cuenta se cerrará en cuanto ingreses el código de seis dígitos enviado por SMS, explican desde WhatsApp.

Pasados esos siete días, vas a poder verificar tu número sin necesidad de introducir tu PIN, pero todos los mensajes que hayas recibido durante ese período se eliminarán y no se podrán recuperar. Si trascurrieron más de 30 días desde que se usó WhatsApp por última vez, sin tu PIN, y verificas tu número de nuevo, tu cuenta será eliminada pero podrás crear una nueva, verificar tu número y establecer un nuevo PIN.

Además de todo esto, podes contactarte con la plataforma para reportar este incidente escribiendo a support@whatsapp.com y mencionando en el asunto: “Pérdida/Robo: desactivar mi cuenta”.

Qué más hacer

No bien identifiques que vulneraron tu WhatsApp, avisa a tus contactos para que sepan que alguien más podría estar enviando mensajes haciéndose pasar por vos, para que no respondan o bloqueen el contacto.

En caso de que no hayas podido recuperar el acceso o hayas preferido cambiar por completo de número, recordá contactar a tu proveedor de telefonía para solicitar que dé de baja el número anterior.

Cómo pueden hackear tu WhatsApp

1. Si entregás el código de verificación que te llega por SMS al atacante, sin sospechar del engaño

Para activar el WhatsApp en su celular, el ciberdelincuente necesitará un código de activación que puede llegar por llamada de voz o SMS al celular de la víctima. Para acceder a ese dato, el atacante puede valerse de varias técnicas de engaño para lograr que le entregues ese dato.

Podría, por ejemplo, enviarte un SMS desde el celular de un contacto de tu agenda previamente hackeado y decirte que le facilites el código que te va a llegar “por error” a tu celular, y que en realidad es para él o ella.

2. Si el ciberatacante accede a los mensajes de tu contestador

Si el atacante solicita que el mensaje de activación llegue por mensaje de voz y el usuario (el verdadero propietario de la cuenta) no atiende porque está durmiendo, por ejemplo, el código quedará guardado en el contestador de su celular.

El problema es que, en muchos casos, la clave para acceder al contestador de voz que se tiene por default es muy fácil de deducir. Así que si el usuario no modificó este password, el atacante podría fácilmente acceder al código de verificación para así iniciar sesión en WhatsApp desde su celular.

Otras formas en que pueden vulnerar tu cuenta de WhatsApp

1. Por medio de WhatsApp web Alguien podría acceder a tus conversaciones si dejás WhatsApp web abierto en la computadora, sin darte cuenta. Para verificar si tenés alguna sesión abierta ingresá en WhatsApp Web, presionando en las tres barras horizontes que están en el margen superior de los chats de WhatsApp. Ahí vas a ver si hay una sesión abierta y también desde allí podrás cerrarlas.

