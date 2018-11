Se advierte una profunda baja en la venta de materiales de construcción, ferretería y materiales eléctricos, además de marroquinería y neumáticos.

En relación a igual mes del año pasado y medido en unidades, las ventas minoristas cayeron 9,4 por ciento lo que engloba 10 meses consecutivos en declive para el sector pyme. Todos los rubros relevados bajaron en la comparación anual, planteó CAME.

“La gente controló mucho el gasto con tarjetas y le escapó incluso a las cuotas sin interés por las altas tasas punitorias cuando se paga solo el mínimo. Aunque entre la opción de abonar en un solo pago o en más de uno sin interés, siempre se eligió a plazo”, sostuvo la entidad.

Además, “las tasas de financiamiento de las tarjetas de crédito son exageradamente altas lo que está resintiendo mucho el consumo, se nota el miedo de los consumidores a endeudarse”, dijo por su parte Alberto Juan Mazzoni, prosecretario de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Corrientes y según su visión, la situación del mes fue muy mala y “el Día de la Madre fue el peor en muchos años”.

“Por cierto, esa celebración en octubre ayudó a mejorar las ventas en relación a septiembre, pero no frente al año pasado. Se vendió muy poco, el regalo fue discreto, y si bien hubo muchísimas promociones, no alcanzaron para salvar la fecha donde las familias hicieron más paseos que compras. La caída en el poder adquisitivo del ingreso familiar es muy visible y la demanda no está pudiéndose sostener siquiera con las oportunidades de financiamiento que ofrecen algunos negocios”, se acotó desde CAME.

Las variaciones en cada rubro

Respecto a las bajas, los rubros con caídas más pronunciadas respecto a octubre de 2017 fueron: Materiales para la Construcción -14,1% , Juguetería, Rodados y Librerías -11,8%, Joyerías y Relojerías -15,3%, Ferreterías y Materiales Eléctricos -12%, Electrodomésticos y Electrónicos -11,8%, Calzados -10,8%, Muebles -11,6%, Neumáticos -12,5%, Bazar y Regalos -9,3%, Deportes y Art. de Recreación -8,4%, Marroquinería-12,9%, Alimentos y Bebidas -5,2%, Bazar y Regalos -9,3%, Bijouterie -10,2%, Farmacias -5,6%, Perfumería y Cosmética -5,1%, Textil – Blanco -10,6%, Textil – Indumentaria-8,4%.

Otras consideraciones

Por regiones, los mayores derrumbes se obtuvieron en las regiones NOA, Cuyo y Centro del país, con bajas anuales de 15,7%, 14,6% y 16,6% respectivamente, precisó CAME en un comunicado enviado a Paralelo 32.