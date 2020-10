Victoria.- Desde este mes, pero sobre todo en octubre, los grupos proteccionistas de animales advierten que hay que tener cuidado a la hora de dar en adopción mascotas. Esto se debe a que durante el próximo mes se celebrará Halloween y hay gente que busca animales para fines que nada tiene que ver con la adopción.

En este marco, Leticia Bruselario, de Proyecto Miau, grupo proteccionista de gatos, pero que ayudan animales en general, habló con Paralelo 32. “Nosotros nos tomamos muy en serio cuando damos en adopción un animal, porque es una vida sumamente importante. Entonces, les dedicamos tiempo, esfuerzo y dinero, y nos enamoramos de cada animal que pasa por nuestras casas. Lo mínimo que queremos es que tengan una vida feliz”, empezó.

“Toda pregunta que hagamos a los que van a adoptar nos resultan pocas por el miedo que nos genera dar un animal. Por suerte, la mayoría de las veces la gente entiende nuestra rigurosidad porque también aman a los animales. La adopción responsable implica saber qué hacer con tu mascota, atenderla y cuidarla”, continuó.

“A la hora de dar un animal en adopción hay cosas que preocupan. Por ejemplo, cerca del 31 de octubre hay que tener cuidado en dar en adopción gatos blancos, negros y grises. También, me he enterado que esto se extiende a perros. En definitiva, hay que extremar los cuidados a la hora de dar un gatito o perrito en octubre porque hay gente para todo”, señaló.

El problema, como habrá deducido el lector atento, es que durante ese mes la demanda de gatos negros incrementa y, según proteccionistas de todo el país, se debe a que utilizan a estos animales para fines oscuros que no vale la pena detallar en estas páginas. Con lo cual, es recomendable indagar todavía más a la hora de dar en adopción un animal. Aclaramos, también, que no es la intención de esta nota censurar la celebración comercial del Halloween, sino advertir a las personas de los cuidados a tener en cuenta frente a malintencionados.

Sumada a esto hay otra cuestión. “En nuestra ciudad hay gente que pide constantemente perros para adoptar. Muchos los utilizan para carreras, peleas o caza, sólo los quieren para eso. Hay que estar muy atentos a esto. Por suerte, las proteccionistas estamos con todas las antenas paradas y no damos en esos casos”, contó.

“Sin embargo, se dan casos de personas que encuentran gatitos o perritos y en la desesperación de no poder hacerse cargo de los animales los dan en adopción al primero que aparece. Yo hasta he leído que anunciaban: «El primero que venga se lo lleva». Por supuesto que esto no debería ser así. Para aquellos que les cuesta encontrar hogar a los animales, siempre pueden pedir ayuda a todos los grupos proteccionistas que hay en la ciudad”, indicó.

“No hay que sacarse de encima a los animales, porque caen en las garras de gente mala. No hace falta ser proteccionista, se trata de un mínimo de respeto por una vida”, subrayó.

“Un gato con hogar vive aproximadamente quince años; un gato callejero vive cinco o siete años con suerte; un gato hogareño que se pierde, no vive más de un año en la calle. Por todo esto es importante adoptar y adoptar responsablemente”, especificó.

Finalmente, Bruselario comentó que durante la primavera y el verano las gatas se alzan cada quince días y es la época donde más gatos en la calle aparecen. Por lo tanto, desde Proyecto Miau realizan una rifa para recaudar fondos y poder hacer frente a la mayor cantidad de gatos que necesitan asistencia durante este período. Aquellos que quieran colaborar pueden comprar la rifa, que tiene un valor de cien pesos, contactándose por la página de Facebook de Proyecto Miau o acercándose a Gaticueva (sarmiento 535). Se sortearán una gran variedad de premios y el sorteo se realizará el 10 de octubre en vivo por la página de Facebook de Proyecto Miau.