Educación (por Asbel López/RFI).- «Las escuelas es lo primero que se ha cerrado y será lo que más tarde se abrirá», dije David del Campo, Director de Programas Internacionales de Save the children. La ONG británica advierte en un informe sobre el riesgo que corre toda una generación que puede quedarse sin escuela a causa de la pandemia.

«Cerca de 10 millones de niños este año, es decir, en 2020, pueden quedar expulsados de la escuela. 9,7 millones de niños y niñas para ser exactos», explicó también David del Campo en una entrevista realizada por Radio Francia Internacional.

El Director de Programas Internacionales de la ONG británica explica asimismo que esos niños «no quedarán fuera de la escuela de manera temporal, sino para siempre».

Antes de la pandemia, 258 millones de niños y adolescentes estaban por fuera del sistema educativo. Unos 1.600 millones de alumnos tuvieron que abandonar las clases (de la escuela a la universidad) a causa de la pandemia, según el informe.

«El proceso por el cual esto ocurre empieza cuando los niños dejan de ir a la escuela porque ahí su salud corre riesgo. Lo siguiente es que los maestros no pueden cobrar sus salarios en razón de la crisis económica. Los colegios cierran, no hay maestros. Los niños no solo dejan de ir a la escuela unas semanas, en realidad para algunos la COVID marca el fin de su escolarización», precisa del Campo.

Esta situación ha afectado a todo una generación, y al analizar si esto había ocurrido antes en la historia; David del Campo indicó que «De esta manera y con esta amplitud, no. Es cierto que ha habido países cuyos sistemas educativos se han visto afectados a causa de una guerra, por conflictos, un terremoto, por alguna cuestión coyuntural. Pero lo que estamos viendo aquí (con la pandemia) es que la covid-19 golpea a todos por igual y ha generado una crisis de carácter global».

La asociación pide a gobiernos y donadores actuar frente a esta «urgencia educativa mundial». Sin esas acciones, las desigualdades que existen en la actualidad «se incrementarán entre ricos y pobres, y entre niños y niñas», declaró en un comunicado Inger Ashing, directora general de Save the Children.

En 12 países, principalmente en África central y del oeste, así como Yemen y Afganistán, los niños están confrontados a un «riesgo muy fuerte» de no regresar a la escuela luego del confinamiento, especialmente las niñas.