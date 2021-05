Las endebles estructuras del puerto ante el colapso inminente

Victoria.- Desde Paralelo 32 se accedió a un pormenorizado documento donde el Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos, a través del Coodinador General de Gestión, Lic. Ricardo Dan Armocida, autoriza a la Municipalidad el retiro de las estructuras de madera en desuso, que se encuentran en las dársenas 1 y 2 del puerto local.

El embarcadero, ha sido título de tapa de nuestro semanario recientemente por este mismo tema, donde incluso advertíamos que su sostenimiento en pie pendía de los hilos de acero que otrora hacían de balancín para abrir el portón que dejaba pasar la hacienda rumbo a la barcaza.

Desde aquella foto a la que hoy ofrece la zona portuaria se agravó la inclinación, y el final por colapso es inminente. La gran cuestión a resolver no es ya si se autoriza o no, sino que remover esos maderos putrefactos en su mayoría, no es tarea sencilla ni poco onerosa. Y ese ‘okey’ tácito sobre la remoción, no viene acompañado de ningún aporte en lo económico. Así las cosas, ahora la pelota está picando frente al Ejecutivo municipal.

Basta leer lo que deja asentado el presidente del Instituto Portuario Provincial, Carlos Guillermo Schepens en el Expediente 2.414.369: “Atento a lo evaluado por el área técnica del IPPER, la cual recomienda proceder al retiro con la caída controlada del muelle, como asimismo el retiro de los rezagos…” Y añade: “Tomó intervención el Ministerio de Producción autorizando al retiro de las estructuras de madera en desuso, que se encuentran en las dársenas mencionadas, debiendo realizarse con las debidas diligencias del caso para resguardar la seguridad de las personas que circulan…como así también por las embarcaciones que usan dichas instalaciones”, con el detalle que esta nota lo mismo que la anterior son de enero del 2021, y la que cursó la Municipalidad solicitando autorización en base al análisis de situación es del 23/06/2020.

También la documentación sobre el estado de la estructura tiene la opinión del Ingeniero Civil, José M. Landa, quien advierte: “En particular, la instalación de la vieja manga de carga y descarga de ganado es el punto más importante y difícil de resolver”…Sobre el final deja asentado que: “Se trata de una estructura de madera y metal que muestra un grado de deterioro muy avanzado”.

Además de hacer hincapié en que: “La estructura no fue diseñada para su exhibición y uso por público en general. Además de su deterior actual con los elementos metálicos oxidados y las maderas en muy mal estado, presenta riesgo de colapso inminente. A estos riesgos se suman los de su fabricación y concepción para otro destino, ya que posee puntas, tornillos y otros elementos que pueden lastimar o cortar a personas que accedan a ella”.

Sostiene inclusive que la serie de alternativas de intervención para desmantelarlo implican un “costos de remoción muy altos”.

Y este estado de situación no se circunscribe solamente al viejo embarcadero, sino a varias dársenas y demás muelles que están en esta zona puerto.

Por último, el Ingeniero Landa recomienda hacia diciembre de 2020 “Un plan Maestro o Plan Director del Puerto a fin de definir sus usos, destinos, zonificaciones y demás elementos que permitan planificar las acciones a futuro para alcanzar esos objetivos y optimizar sus usos por los vecinos y la comunidad de Victoria”. Todo muy bien en la letra, pero en la práctica, la zona puerto necesita de una inversión varias veces millonaria, donde el acompañamiento de las distintas estructuras del estado: local, provincial y nacional, concuerden en su factibilidad y necesariedad. Todo ello en un contexto donde no sobran propuestas de inversión ni tampoco el tiempo de perdurabilidad de lo existente. Vaya desafío para nuestros representantes.

