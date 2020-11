Las causas que impulsan o deprimen los precios de las frutas y verduras

Crespo– Las frutas y verduras no aumentan porque sí. Los movimientos de precios tienen que ver con una cuestión netamente estacional, de cambio de zona de producción, que se rige por la oferta y la demanda. Ante la escasez de un producto, se producen los aumentos. “Por ejemplo –dice Claudia, de Huerto del Edén- lo que pasó con la papa hace un mes atrás. No había empezado la producción de Tucumán y Córdoba tenía que abastecer a toda la región. Había poca mercadería, entonces aumentó. Empezó a producir Tucumán, bajó el precio y en diciembre empieza la papa negra de Bs. As., que tiene mucha producción. Ahí debería variar el precio otra vez”.

“En invierno –agrega- el morrón rojo y verde estaba muy caro porque viene de lejos, ahora bajó a la mitad”.

“Empieza a verse la producción de verdura de hojas de la zona, Entre Ríos y Santa Fe, entonces bajó muchísimo el repollo, la acelga y está más accesible que en invierno cuando venía de Mendoza” -detalla entre otros ejemplos.

– ¿Aumentó el consumo? El presidente de la ONG ‘5 al día’ sostuvo que al ir menos a los restaurantes la gente come más frutas y verduras en la casa.

– No. En marzo, abril, los consumidores no sabían qué iba a pasar, se abastecían demasiado y la venta aumentó muchísimo. Los camiones siguieron circulando, nunca faltó mercadería por la cuarentena y al darse cuenta de eso, ahora compran lo normal o hasta donde alcanza. El tema está en lo mucho que aumentó la mercadería.

– ¿Cómo impactó la sequía en la producción?

– No nos faltó mercadería, no sabría decir. En invierno por el frío y las heladas hay invernaderos. Nosotros, que también somos productores hortícolas nos enfocamos este año en la producción de calabaza solamente. Se esperó hasta que el pronóstico dio lluvia, ahí se sembró y nació. El domingo vimos que hay frutos, asi que en diciembre estarán las primeras.

– Están caros los duraznos, manzanas, uvas, la sandía. ¿Está relacionado con el inicio de temporada?

– Recién empieza la temporada de la fruta de carozo. Están apareciendo los primeros duraznos y damascos. La uva, la papaya, vienen de Brasil; el kiwi es de Chile, tiempo atrás llegaba de Italia. Tenemos sandía, plátanos, todo del extranjero.

El kiwi siempre fue caro y hay muy poca producción en la Argentina. Lo que es la uva y la pera que se producen en el país, recién empiezan a cosecharse en enero. La manzana ahora está cara porque es cosecha de febrero de este año y no hay hasta febrero del próximo, está todo en cámara. Al estar guardada en cámara y pasar por varias cámaras desde que sale de Río Negro y llega al interior, pierde calidad y se pica muchísimo. Por ahí, de un cajón la mitad se tiene que poner en oferta, a mitad de precio, y aumenta el costo de la mercadería en buen estado.

La banana por ejemplo bajó, está más barata, a mitad de precio de la manzana. Llega de Bolivia y de Ecuador. La sandía es de Brasil, pero el kg se vende al mismo precio que cobrábamos el año pasado. En diciembre y enero, empiezan a cosecharse las primeras sandías del norte del país.

El melón también llega de Brasil, recién en diciembre y enero empieza la producción nacional, de San Juan y Santiago del Estero.

Conducta de los consumidores

Los precios, cada vez más, influyen en los cambios de conducta de los consumidores. “Antes, la sandía se vendía entera, no es muy probable que hoy eso ocurra; ahora se corta hasta en 8 porciones, la gente lleva un pedazo”- dice Claudia.

“Al estar todo caro –sostiene- llevan medio melón, 3 duraznos, cuarta sandía y se arman de un surtido para todos los gustos y para no desperdiciar nada”. Desde su punto de vista la gente está aprendiendo sobre las propiedades de las frutas y las verduras, ayudados muchas veces por los programas de cocina que se ven en televisión. “Entonces –opina- deja de comprar un pote de helado para comprar una fruta. Más en este tiempo –afirma- donde uno ve que se preocupan por tener defensas y el cuerpo inmune, entonces eligen las frutas que les harán mejor”. En este sentido marca que ‘el boom es la papaya, se vende por mitades, para que puedan probar, conocer y disfrutar su sabor’. Es especialmente buscada por ser rica en vitaminas A, B y C, en antioxidantes y en minerales, como el potasio, además de tener pocas calorías.