Las aplicaciones de mensajería Signal y Telegram crecen, mientras WhatsApp pierde terreno

Con alrededor de 2.500 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp es, con mucho, la aplicación de mensajería más popular. Pero ya varios usuarios locales han recibido una notificación en su aplicación que obliga a aceptar su nueva política de privacidad dentro del próximo mes o perderá el acceso a la misma.

Aceptar los términos significará que los datos privados de un usuario, incluido su número de teléfono, se compartirán con Facebook, que vale recordar es propietario de WhatsApp. Y esta iniciativa, que alarma, parece una cobertura legal sobre algo que ya estaría pasando.

Todos los usuarios deben aceptar los nuevos términos antes del 8 de febrero de 2021, o de lo contrario perderán el acceso a sus chats y contactos.

«Al tocar Aceptar, acepta los nuevos términos, que entrarán en vigor el 8 de febrero de 2021», indica la notificación.

“Después de esta fecha, deberá aceptar los nuevos términos para continuar usando WhatsApp. También puede visitar el Centro de ayuda si prefiere eliminar su cuenta».

WhatsApp se negó a comentar sobre la actualización, pero un portavoz de la empresa aclaró a medios internacionales que las actualizaciones de la política de privacidad son «comunes en la industria» y que los usuarios tenían «tiempo suficiente» para revisarlas.

La actualización está diseñada para «ofrecer integraciones en los productos de la empresa de Facebook», que también incluye Instagram y Messenger.

Los datos recopilados incluyen «nivel de batería, intensidad de la señal, versión de la aplicación, información del navegador, red móvil, información de conexión (incluido el número de teléfono, operador de telefonía móvil o ISP), idioma y zona horaria, dirección IP, información de operaciones del dispositivo e identificadores (incluidos identificadores únicos a los Productos de la Compañía de Facebook asociados con el mismo dispositivo o cuenta)».

Algunos defensores de la privacidad discutieron la medida descrita como «acepte que le robemos los datos o váyase» en Twitter, y sugirieron a los usuarios cambiarse a aplicaciones como Signal y Telegram.

“Esta nueva actualización de la política de privacidad de WhatsApp es aterradora y deberíamos estar preocupados por ella”, escribió un usuario en Twitter. Incluso hay abogados especialistas que alientan a que si está de acuerdo en salir de esta aplicación, se puede pedir la eliminación de toda la información bajo la Ley de Protección de Datos, trámite que demora algunos días, pero que es perfectamente viable.

La popularidad de Signal se disparó aún más el jueves 7 de enero, después de que fuera respaldada por Elon Musk, quien tiene una de las cuentas con mayor número de seguidores en Twitter, y por el jefe del sitio de micromensajería Jack Dorsey.

Más de 100.000 usuarios descargaron Signal de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en los últimos dos días, mientras que Telegram acumuló casi 2,2 millones de descargas, según datos de la firma de análisis Sensor Tower.

Las nuevas descargas de WhatsApp cayeron un 11% en los primeros siete días de 2021, comparado con la semana previa, pero eso aún equivale a un total estimado de 10,5 millones de instalaciones a nivel global.

Política de privacidad

El cofundador de WhatsApp, Jan Koum, renunció como director ejecutivo de la empresa en 2018 debido a un enfrentamiento irreconciliable informado sobre la decisión de Facebook de monetizar los datos personales en la aplicación.

Una versión anterior de la política de privacidad de WhatsApp decía: “El respeto por su privacidad está codificado en nuestro ADN. Desde que comenzamos WhatsApp, hemos aspirado a desarrollar nuestros Servicios con un conjunto de principios de privacidad sólidos en mente». Esta línea ya no está presente en la última versión.

Eliminar la cuenta

La nueva política también significa que simplemente eliminar la aplicación de un dispositivo no evitará que WhatsApp retenga los datos privados de un usuario. Para asegurarse de que WhatsApp ya no continúe haciendo esto, los usuarios deben usar la función en la aplicación para eliminar su cuenta.

La importancia de los datos

Incluso después de usar esta función de eliminación, algunos datos permanecerán con la empresa, indicando, «cuando elimina su cuenta, no afecta su información relacionada con los grupos que creó o la información que otros usuarios tienen relacionada con usted, como su copia de los mensajes que les enviaste «.

El monopolio que provocan estos grandes inversores tecnológicos no favorece el poder resistir a los embates que propone este servicio ‘gratuito’. Que como bien advierten los profesionales consultados por Paralelo 32: “Cuando algo es gratis, el producto sos vos”.

Sin embargo, no es menor el dato de que esta movida estratégica no podrá integrarse en la Unión Europea, donde la empresa que presta servicio es WhatsApp Ireland y no WhatsApp Limited, “es una subsidiaria y no tiene permitido compartir info”, nos advierte otro de los consultados. Esto significa que no podrán actualizar las normas de uso, y por ende, esta jugada zuckerberiana tiene varios grises, además del principio de rechazo que ya cosechó.

Ya en el pasado, Apple había ‘atacado’ a WhatsApp por ver los metadatos que guarda la App y los mostraba. “Después de ello, apareció otra sigla, sobre todo cuando se borran los mensajes, que curiosamente reza: mensajes cifrados de extremo a extremo, pero ¿Qué pasa con todo lo demás?”, insistió otro de los consultados.

Integrarse con Facebook permitirá a WhatsApp “que toda la corporación sepa de los movimientos, reales y digitales de una persona. Insisto, nuestros mensajes están cifrados, pero todo lo demás no. Y eso es mucha información”.