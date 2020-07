La manga de langostas esta semana ingresó por el norte de nuestra provincia, haciéndose notar primero en Feliciano, esto ocurrió el domingo 18 en horas de la tarde, después se dirigió a un sector del Departamento Federal y el miércoles se encontraba en Colonia La Gloria (Federación). Según la Ing. Adriana Saluso, especialista en entomología del INTA, ayer se dirigía al este pero no se puede predecir hacia donde continuará su recorrido, si permanecerá en territorio entrerriano y avanza sobre un país limítrofe que podría ser el Uruguay, o retorna a las provincias del norte u otra dirección. “Debemos continuar con el monitoreo permanente”.

Reiteró lo que había adelantado en una entrevista con Paralelo 32 el mes pasado, en cuanto a que por ahora la langosta se alimenta de vegetación natural, especialmente de montes. “Esta semana un productor de esa zona comentó que en cercanías del casco había varios árboles donde se asentaron las langostas en gran número, curiosamente en el potrero de enfrente tenía una avena muy desarrollada y no la tocaron. Esto indica que no compiten con el ganado”, lo que configura un hecho positivo.

Señaló Saluso que se debe transmitir tranquilidad a los productores, porque todo indica que el comportamiento se repite al igual de lo que pasó en las provincias del norte, no atacando cultivos.

Dificultades para el control

Con respecto a la fumigación con insecticidas no representa una tarea sencilla. De acuerdo a la movilidad se asientan en horas de atardecer, muy entrada la noche, donde se podría fumigar, pero los aprestos para llevar a cabo este procedimiento llevan su tiempo. Ha ocurrido que un productor que tenía todo planificado con equipos terrestres de aplicación, para atacar a la manga (a su costo), al día siguiente –temprano- se había levantado la “nube” para dirigirse a otro lugar. “La ‘ventana’ de aplicación es muy corta y la logística tiene que ser muy precisa, porque el insecto se traslada en un corto espacio de tiempo”.

La cantidad de ejemplares que conforman esta manga sigue siendo muy importante, pero mucho menor que la que ingresó desde Paraguay que se contabilizaba en millones de ejemplares en una extensión de 10 kilómetros.

En diálogo con Paralelo 32, Saluso explicó que a medida que fue pasando por otras provincias, en las que se pudo fumigar, el volumen de la manga disminuyó.

No están desovando

En esta etapa la langosta está en una pausa reproductiva. “Que se queden tranquilos los productores porque no están poniendo huevos en los lugares donde se asientan. Por otra parte, la provincia de Entre Ríos no es una zona de cría permanente de la esquisocerca cancellata (nombre científico)”. Si por razones biológicas se quedara la manga en nuestra provincia no tiene un tipo de suelo favorable para su desarrollo, deben ser superficies sueltas donde ponen los huevos.

Nadie puede garantizar que no pueda cambiar sus hábitos alimentarios y en lugar de la flora natural que encuentra en los montes, ataque a cultivos. Por ese motivo se debe realizar un monitoreo permanente, el SENASA es el encargado de llevar adelante las medidas, cuando se presenta la langosta los especialista trazan un polígono donde se centra la manga y resuelven los pasos a seguir en cada caso, que pueden ser una aplicación de productos o no.

Mientras tanto se están tomando los recaudos necesarios. En principio SENASA es el responsable del combate a la langosta en el territorio nacional, el INTA aporta los conocimientos desde el punto de vista biológico y gobierno provincial está apoyando con infraestructura.

Pedido de De Ángeli

El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli (J por el Cambio), pidió al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, para que disponga medios para combatir la manga de langostas en esta provincia.

“Es necesario trabajar de manera urgente con el Poder Ejecutivo para combatir esta plaga que, desde hace décadas, no veíamos en nuestra provincia”, consideró De Ángeli al publicar en sus redes sociales la carta que envió al funcionario nacional, solicitando “arbitre todos los medios posibles, para que el programa de lucha contra este flagelo disponga de las medidas necesarias para que esta plaga pueda ser controlada en tiempo y forma”.