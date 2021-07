Victoria.- La enfermera Diana Broin, en diálogo con Paralelo 32, comentó una situación terrible: se observa que es voluntad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificar a la vejez como una enfermedad. De esta manera, la vejez se incluiría en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE) en su undécima edición, que debería publicarse en enero de 2022.

En este contexto, distintas entidades y asociaciones gerontológicas y geriátricas repudiaron, a través de comunicados, esta intención del organismo regente de la salud a nivel global. Por ejemplo, desde el Comité Latinoamericano y del Caribe (COMLAT) sostuvieron que la vejez “es una etapa de la vida, como la niñez y la adultez”, y que señalar a la vejez como una enfermedad “es un error conceptual”.

El problema de tal declaración no sería meramente dialéctico. Es decir, de considerarse la vejez enfermedad, se abriría la puerta a consideraciones diagnóstico terapéuticas sin base científica, como se manifiesta desde el COMLAT.

“Todas las redes, a nivel internacional, que estamos trabajando con geriatría y gerontología repudiamos el documento de la OMS que está llamando para que en 2022 se considere al envejecimiento como una enfermedad. Esto va completamente en contra de los derechos de los adultos mayores. El envejecimiento es una etapa de la vida”, dijo la enfermera.

“Que existan enfermedades que son crónicas, que se arrastran de toda la historia biológica y psicológica de la vida, es otra cuestión. Sin embargo, hay especialistas que quieren decir que vejez es igual a enfermedad. Estamos trabajando a nivel internacional para repudiar este documento”, continuó.

A su vez, Broin es coordinadora de la Red Internacional de Enfermería en Salud del Adulto Mayor Argentina (REDESAM). En este sentido, desde la REDESAM Argentina defendieron la postura de que el envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital y, por lo tanto, no es una enfermedad. “La convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores subraya que «la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano»”, argumentaron desde la REDESAM Argentina.

A través del hashtag #BastaDeViejismoCortemosConLaDiscriminación y también de #VejezNoEsEnfermedad, se difundió en las redes sociales el mensaje de repudio hacia lo que serían las intenciones de la OMS de incluir a la vejez como una enfermedad en la CIE.

Como se dijo, muchas organizaciones se adhirieron al repudio. No obstante, en el plano local, desde el Área del Adulto Mayor –cuya responsable es Mabel Albornoz– no ha llegado aún a nuestro medio ningún tipo de comunicación o mensaje al respecto. Por cierto, no es común que esa área municipal comunique algo a la prensa, de hecho no lo hace ni siquiera manteniendo un canal de diálogo con las instituciones locales que albergan a adultos mayores en la ciudad. Probablemente estas acciones no formen parte de su política en favor de la vejez.

Una última observación sobre el tópico desarrollado, es decir, sobre incluir a la vejez dentro de la clasificación de enfermedades. El problema que esto conllevaría es claro. Además de la vulneración de los derechos señalados (algo no menor, por cierto), tal categoría implicaría la destrucción del hombre. Dicho de otra forma, el horizonte de comprensión del ser es el tiempo. De lo anterior se sigue que el tiempo da densidad ontológica. Entonces, ver a la vejez como a un enemigo a combatir, atenta filosóficamente contra la comprensión del ser. Pero más allá de estas abstracciones, lo que resulta evidente es que la vejez es una etapa más de la vida, por más que “especialistas” quieran jugar con las palabras con fines oscuros.

