El monto máximo para retirar efectivo con tarjetas de débitos en estaciones de servicio, locales de comida rápida, supermercados y farmacias se incrementó de 5 mil a 8 mil pesos. Así lo dispusieron las terminales de administración de pagos First Data y Prisma.

El servicio

Para poder extraer dinero en efectivo de comercios como las grandes redes de supermercados; estaciones de servicio e incluso locales de comida rápida, es necesario hacer primero una compra con la tarjeta de débito. En el ticket de compra se tiene que ver reflejado que la extracción no tiene costos adicionales. Por otra parte, la compra no tendrá que tener ningún monto en particular. El servicio lo prestan Visa, a través de su marca “Extracash” y Mastercard vía “Cashback”. El tope máximo de efectivo se encuentra sujeto a la existencia de fondos en la cuenta bancaria del usuario y al límite máximo permitido por el comercio adherido.

Crecimiento del sistema financiero

La extracción de efectivo fuera de las sucursales bancarias es una vía para hacer crecer el alcance del sistema financiero, en particular en pequeñas localidades con poca presencia de cajeros automáticos. En el país existen 4.900 puntos de extracción extrabancarios. Son comercios que permiten retirar efectivo a la hora de comprar con tarjeta de débito. Otra alternativa para el retiro de efectivo son las 3.500 sucursales de las redes de cobranza, como PagoFácil o Rapipago; sumando 8.900 locales entre ambas alternativas de extracción. Esta red toma relevancia si se considera que existen 16 mil cajeros automáticos en todo el país.