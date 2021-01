La restricción para la circulación en rutas no alcanza al transporte de carga y de pasajeros

Entre Ríos.- En la página oficial del gobierno de la provincia, se aclaró ayer que la restricción de la circulación nocturna por rutas entrerrianas no alcanza al transporte de pasajeros ni de carga. El informe responde a muchas consultas que se recibieron al respecto, en organismos oficiales. No obstante, se recomienda a aquellas personas que se trasladen de modo particular tanto en rutas nacionales como provinciales, en horarios nocturnos, lo hagan con certificados emitidos al efecto:

* Certificado VERANO para desplazamientos por motivos turísticos https://www.argentina.gob.ar/verano

* Certificado como esencial o el permiso que corresponda al motivo de circulación tramitado en https://www.argentina.gob.ar/circular Es importante aclarar que cada una de las jurisdicciones municipales define si permite los movimientos de ingreso y egreso de la ciudad en los horarios en los que rige en dichas ciudades la restricción de circulación nocturna.