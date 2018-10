La provincia promueve el desarrollo social en el departamento Victoria

La Ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, realizó una entrega de aportes por un monto total de 973.780 pesos, destinados a fortalecer el trabajo y los servicios que realizan organizaciones sociales, grupos asociativos, jóvenes emprendedores y comedores escolares y populares. La cartera social tiene la misión de llevar adelante acciones para el desarrollo integral de todas las personas, su familia y su entorno. Se promueve el fortalecimiento de capacidades, la construcción de redes y las distintas formas de organización que tengan como eje los lazos solidarios.

Durante el acto, la titular de Desarrollo Social, Laura Stratta, definió: “Estas entregas forman parte del trabajo que llevamos adelante, al lado del que más necesita, llevando oportunidades donde no hay, abriendo puertas donde hay otras que se cierran, definiendo estrategias, políticas, programas y herramientas para fortalecer el tejido social que nos necesita trabajando juntos y unidos. Pero sobre todo, invirtiendo para mejorar las condiciones de vida de la población”. Del encuentro también participaron los jóvenes que actualmente cursan el programa Crecer en la ciudad, sobre el que la ministra explicó: “Fortalece el autoestima, pero sobre todo los dota de las herramientas y el conocimiento para que puedan desarrollar un proyecto sustentable, que les genere ingresos y les permita mejorar la calidad de vida”.

Stratta detalló los programas que se entregaron y luego sostuvo: “Este es el pedido que nos hace el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, que diseñemos, estemos, acompañemos, pero sobre todo que tejamos redes para mejorar la sociedad y la provincia. Nos pide que siempre tengamos en agenda a la gente, a las instituciones, a los emprendedores. Nos dice siempre que no puede haber desarrollo económico si primero no hay desarrollo social y humano, si no priman las personas, si no trabajamos en la promoción de derechos, si no estamos generando oportunidades donde no las hay”.

La funcionaria provincial, además, agradeció “a los jóvenes por creer en que pueden crecer y mejorar. A quienes participaron de los programas Poder Popular y Mejor es Hacer, porque son experiencias solidarias que buscan hacer algo más para transformar la realidad que duele, y son acciones que se realizan de modo desinteresado. A quienes desde los comedores escolares desempeñan un rol fundamental en los tiempos que corren, porque hay muchas familias que no llegan a cubrir necesidades que son básicas. A los jóvenes emprendedores, que se animan a obtener un crédito en buenas condiciones que les permite construir su futuro”.

Estuvieron presentes en el acto el viceintendente de la ciudad, Alcides Risso; el coordinador de Jardines Maternales y Deporte Social, Carlos Firpo; los concejales: Graciela Bar, Nelly Amilibia, Claudio Bejarán y Pablo Rivero. También participaron la directora departamental de Escuelas, Claudia Pereyra, y funcionarios provinciales.

Los programas en detalle

En el marco de Poder Popular se otorgan recursos a nueve proyectos por un total de inversión de 494.900 pesos. Este programa tiene como objetivo fortalecer las acciones de trabajo solidario, cooperativo, comunitario y comprometido, que llevan adelantes las organizaciones de la sociedad civil. Correspondientes al Programa Mejor es Hacer el monto total de inversión es de 237 mil pesos por 22 proyectos. Por medio de esta política se financian propuestas comunitarias, priorizando las que procuren el mejoramiento y fortalecimiento del trabajo solidario con proyección a mediano y largo plazo. Los rubros más destacados son: deportes, capacitación, carpintería, salud, cocina, recreación, adquisición de mobiliario, entre otros.

También se otorgaron cuatro aportes del Programa Jóvenes Emprendedores. El monto de esta entrega es de un total de 143 mil pesos. Este programa está dirigido a entrerrianos de entre 18 y 40 años que ya tengan un emprendimiento en marcha o estén por comenzar uno. El mismo brinda asistencia, capacitación y financiamiento para el desarrollo de los mismos.

Por último, se adjudicó equipamiento a comedores escolares y comunitarios del departamento Victoria por un monto de inversión de 98.880 mil pesos. Las instituciones destinatarias de estos elementos fueron las escuelas: Agrotécnica Laura Sambrano; Nº1. de Educación Técnica Dr. Pedro Radio; Normal Osvaldo Magnasco; Nº47 Bernandino Rivadavia; y el Comedor Solidario Abrazos de amor.

(Fuente: Prensa Ministerio de Desarrollo Social)