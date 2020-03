Entre Ríos.- En medio de la pandemia por Coronavirus que provocó a nivel mundial más de 200 mil contagiados y miles de muertos, la Policía de Entre Ríos (PER) recomendó a los vecinos no concurrir, si no es urgente, a realizar trámites como certificado de vecindad o radicar exposiciones por accidente de tránsito sin lesionados.

En tanto se ratificó que las denuncias por violación de la cuarentena deben hacerse en la Comisaría más cercana a su domicilio.