Nápoli es el nuevo club de la futbolista entrerriana Soledad Jaime; quien el pasado 16 de septiembre oficializó su llegada al legendario elenco italiano.

La oriunda de Nogoyá usará la camiseta 99 (número que la acompaña desde que jugó en Santos). “Brasil me sacó de ser amateur a ser profesional. Me brindó muchas cosas como acceder a la facultad, poder ocuparme en entrenar, trabajar en blanco y una estructura maravillosa, lo que es difícil en fútbol femenino en Sudamérica”, contó en una entrevista con el programa radial Zona Mixta.

Jaimes empezó a patear una pelota cuando apenas tenía 10 años y nadie, ni sus hermanos, querían verla dentro del campito. Pero ella, contradiciendo los mandatos (hoy obsoletos) se imponía y se ponía a patear como una más del grupo. “Siempre jugué con los muchachos en la calle. Yo aprendí a jugar al fútbol en la calle y con los hombres. No porque no me gustara ir con las chicas, sino porque ellas no querían saber nada con el fútbol directamente”, explicó.

