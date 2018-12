En diálogo con el director de Paralelo 32, el gobernador Gustavo Bordet abordó la relación con la ciudad de Crespo y con la actual gestión municipal. Las diversas administraciones de Crespo suelen quejarse, y la gestión de Darío Schneider no es la excepción, que la provincia es a menudo avara con el apoyo a la localidad, porque se cree en Paraná que “a Crespo le sobra” por su pujanza y cultura del ahorro y el trabajo. Pero hay dificultades y carencias, como en todas partes, que no se pueden suplir solo con el esfuerzo municipal.

Ida y vuelta

Es el caso de la solicitud de un juzgado multifueros, que exige una decisión política desde el Poder Judicial y desde el poder político de la Provincia. En este punto, Bordet también plantea una “ida y vuelta” en la relación entre la Casa Gris y la Municipalidad, del tipo ‘yo te doy ¿y vos qué ponés?’.

Dijo el primer mandatario: “Yo le pongo un ejemplo, el Poder Judicial. En Concordia había que abrir la Cámara de Casación Penal. ¿Sabe lo que hizo el intendente? Le donó al Poder Judicial un inmueble para que la Cámara de Casación funcione; y así es como debe funcionar. Yo cuando era intendente, para todo lo que es violencia de género tenía dentro del municipio independientemente de lo que había en el Poder Judicial, una línea de atención, el teléfono 108 para la violencia de la mujer y el niño, tenía empleados municipales que atendían. Y que después trabajamos en conjunto con el COPNAF y el Poder Judicial; esto debe ser así. Cuando era intendente de Concordia tenía 17 centros de salud y 13 centros de desarrollo infantil; de eso podría tranquilamente haberse hecho cargo la provincia. Pero a ver, esto es de ida y vuelta”.

Rueda de auxilio

Fue la respuesta a una queja que en su momento realizó a nuestro medio, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Crespo, Julián Maneiro, en el contexto de la disputa por un juzgado de primera instancia entre Crespo y María Grande. “Hoy en el Juzgado de Paz de Crespo hay dos empleados. La estructura de profesionales para temáticas de familia la provee el municipio, porque el juzgado no la tiene. ¿Qué viene sucediendo? Que la Municipalidad es la rueda de auxilio del Estado provincial. No tenemos seguridad y no mandan efectivos de Policía, entonces tenemos que crear la Guardia Urbana. No mandan presupuesto para el hospital y no tienen ambulancia, la Municipalidad compra ambulancia y subsidia el servicio de asistencia y traslado. No mandan recursos para la Justicia, no crean un Juzgado. Entonces, la Municipalidad asiste obligatoriamente. Y así seguimos siendo la rueda de auxilio del Estado provincial, un poco porque lo necesita y otro poco porque está la idea instalada que Crespo es ‘una ciudad importante y tiene plata’, entonces ‘que Crespo se haga cargo de todo, que se las arreglen solos’”.

Laguna cloacal

La obra de la nueva laguna cloacal que reemplazará el sistema de tratamiento existente y diferenciado entre redes domiciliarias y del parque industrial, es encarada con fondos que aporta la provincia. Es otro ejemplo en el que Bordet destaca el esfuerzo de la provincia. La inversión comenzó rondando los 30 millones de pesos. El primer mandatario provincial aclaró que ahora supera los 80 millones. “Son casi 80 millones de pesos y se nos va a terminar yendo por la actualización de precios. Si tenemos una inflación del 50% de este año nomás, más lo que viene”, comentó en diálogo con nuestro medio.