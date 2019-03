Crespo.- El miércoles 13 de marzo comenzó a desarrollarse la primera fecha de la Liga Entrerriana de Frontón, Torneo Apertura, en las instalaciones de la Asociación Deportiva y Cultural, jugando equipos de Primera y Segunda Categoría.

En Primera lo hicieron Carlos Dorato y Mauricio Farías (ADyC) ante Joaquín Vanegas y Luciano Reynoso (Atlético Diamantino); y en Segunda Cultural A (Facundo Sosa, Lucas Alva y Gabriel Arce) ante los representantes de Sarmiento de Hasenkamp B. Luego, también en Segunda, fue el turno de Cultural B (Ulises Padilla, Mariano Sena y Leonel Páez) contra Paraná.

Los resultados fueron: Segunda categoría: Cultural de Crespo A 2-1 (12-5, 4-12 y 7-5) vs. Sarmiento de Hasenkamp B; Diamantino 1-2 (8-12, 12-9 y 5-7) vs. Sarmiento de Hasenkamp A y Cultural de Crespo B 2-1 (12-2, 7-12 y 7-1) vs. Paraná. Primera categoría: Cultural de Crespo 2-0 (12-2 y 12-7) vs. Diamantino.

El domingo 28 de marzo continuará el certamen liguista en Hasenkamp y General Ramírez. La tercera será en Nogoyá y Diamante. Así, pasando por distintas sedes, se jugará cada dos semanas. Terminado el Apertura y determinado el equipo campeón, se diagramará el Torneo Clausura.