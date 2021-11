Seguí- En la Asamblea Anual de Fedeco (Federación Entrerriana de Cooperativas) estuvo el presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Elbio Laucirica.

Posterior a la Asamblea, se realizó un acto en conmemoración de los consejeros fallecidos durante el ejercicio económico cerrado 2020 – 2021, Daniel Kindebaluc y Eugenio Reichel. Además se descubrió una placa para darle el nombre a la Sala de Conferencias “Daniel Kindebaluc”.

Merecido reconocimiento para este dirigente y empresario oriundo de Seguí, que falleció en marzo de este año y que fue secretario general de Coninagro, y al momento de su deceso se hallaba en ejercicio de la presidencia de la Federación Entrerriana de Cooperativas, integrante de la Mesa de Enlace provincial y secretario de Coninagro, en representación de la Cooperativa San Martín Ltda. de Seguí.

Otros temas

El presidente de CONINAGRO recordó que “Me tocó asumir en lugar del presidente saliente, que está ahora en plena campaña, Carlos Ianizzotto. Es saludable que gente como él, que conoce el sector, tome la decisión de participar en política, porque necesitamos legisladores que trabajan con conocimiento, dedicación y patriotismo”. “Empezamos a plantear la necesidad de juntarnos y unirnos desde la Mesa de Enlace más que nunca y a decirle a la gente que tiene un derecho ciudadano que deben ejercer y es votar por legisladores que trabajen por patriotismo y no por disciplina partidaria”.

El sistema cooperativo

Laucirica también describió la situación del sistema cooperativo en la provincia y el país. “Las veo a las cooperativas entrerrianas muy bien. Acá está una de las federaciones más antiguas. Como contrapartida, CONINAGRO es joven, recién 65 años tiene, en comparación a la Sociedad Rural. Digo con esto que insistimos en la importancia de afianzarnos en los principios y valores del cooperativismo. Nuestros abuelos tomaron esa decisión de juntarse, de asociarse oportunamente, para tener mejores condiciones para acceder a los insumos y al agregado del valor de la cadena”.

“Vemos por ejemplo que vendemos el kilo de carne a $200 y en la carnicería está $800. Lo primero que pensamos es que alguien se llenó de oro en el medio y no es tan así. Pero nosotros como cooperativistas decidimos participar en esas cadenas. Nuestras federaciones tienen frigoríficos, criaderos de cerdos, una planta de Bioetanol. Acá en Entre Ríos hay modelos de granjas cooperativas para la cría de cerdos y pollos. Sobran ejemplos del potencial del cooperativismo entrerriano. Tenemos un gran desafío que es producir alimentos saludables en ambientes sustentables. Es lo que requieren nuestros clientes, los consumidores”.

Intervenciones

El presidente de CONINAGRO puntualizó que “Venimos cuestionando mucho las intervenciones de los mercados, porque eso genera un gran perjuicio. No podemos abrir y cerrar las exportaciones porque tenemos una responsabilidad, hay compromisos asumidos con otros países y clientes. No estamos cumpliendo en tiempo y forma y eso trae perjuicios. Pero también los productores necesitan reglas claras, previsibilidad para su trabajo y sus inversiones. El cierre de las exportaciones ha sido un gran perjuicio. Después de las PASO, cuando nos convocaron junto a algunos gobernadores, esperábamos que se abrieran todas las importaciones y no fue así, pero al menos conseguimos la apertura de las vacas con destino a China. No afecta a la mesa de los argentinos esto, no es carne que se consuma en nuestro país. Por eso digo que esto no tiene ningún sentido el cierre que se dispuso”.

“Perdimos ingresos de divisas por 1.000.000.000 de dólares que es lo que se calcula, lo que representa 274.000.000 de vacunas Astrazeneca para combatir el Covid. Podríamos hacer vacunado cuatro veces a toda la población argentina, incluyendo hasta los recién nacidos con esa plata que nos perdimos”.

Apostar a la renovación

Laucirica marcó que la experiencia es fundamental pero que “Una falencia de los Consejos de Administración es que no hay gente joven, falta renovación. Los jóvenes deben sumarse, ser parte, porque las cooperativas son importantes para generar trabajo, para hacer crecer a las comunidades. Muchos no conocen todo lo que significa el sistema cooperativo. Por esa razón las tres prioridades que puse en lo que llevo como presidente es trabajar en favor del medio ambiente, con la juventud y con la mujer”.

