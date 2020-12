La gestión de la curiosidad

La transformación de los placeres ha iniciado esta década con una gama de catas que cruzan los sentidos y saberes que permiten incorporar algo nuevo o conocido, pero de modo diferente. De eso se encarga Buenos Aires Downtown Experiences. Una idea para foráneos, pero para locales que tienen ganas de sentirse exploradores de su espacio.

Recurrir al origen es el mejor camino para entender desde la base. Según el diccionario, la experiencia es el conocimiento de algo, o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o atravesado una o más veces. Experiencia, del latín experientĭa, es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo. La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u observaciones.

Ese es el término más utilizado en la vida posmoderna del lujo: la experiencia. Cuando basados en esa cadencia, Buenos Aires Downtown Experiences delinearon su propuesta, crearon historias cinceladas de manera precisa, delicada, sutil y sofisticada para encontrar la ciudad y su cultura de un modo diferencial.

La Buenos Aires de Borges es una experiencia que integra la literatura, la gastronomía y el turismo urbano a lo largo de una jornada que tiene como ejes al pensamiento, la lectura y los placeres.

Introducción a la Fotografía Fine Art, propone la fotografía como un hecho artístico. Climas pictóricos, referentes fotográficos y una producción integral de una sesión estilo Barroco. Luces y sombras, posturas del modelo y el momento de la acción. Además, post-producir con efectos.

Producción fotográfica y retoque digital es la oportunidad de desde pensar la foto, hasta terminarla con detalles profesionales. Dominar la luz en la escena, intensificar las fotos, trabajar en equipos de producción. Y cómo post-poducir imágenes increíbles.

Escenarios fotográficos Do It Yourself trabaja en la idea de aprender a crear desde cero escenarios ficticios, logrando una puesta en escena que permita una o más tomas fotográficas. Materialidades, escala, colores y encuadres para dejar volar tu imaginación.

A la par crearon dos recorridos. El primero Buenos Aires: las dos ciudades. Avenida de Mayo y Puerto Madero. El eje cívico de la Argentina y la ciudad que mira el futuro. En el cierre te invitamos un drinkviendo un atardecer único sobre la ciudad en el exclusivo Crystal Bar del Alvear Icon Hotel. El segundo derrotero: Francia en Buenos Aires. Un viaje en el tiempo que nos invita a recorrer juntos plazas, avenidas y edificios para entender por qué a Buenos Aires la llaman la París de Sudamérica.

Todas las cartas bien jugadas, tentadoras, creativas, con intercambio de intereses y creación de nuevos conocimientos. De pronto, la guillotina de la pandemia y la necesidad de la reinvención. Pero, aquí es donde se luce la creatividad para readaptar el concepto a una nueva realidad.

Hacerlo que se coma

Con el confinamiento llegaron los delivery gourmet, las catas y las degustaciones. Más que Boxes, proponen cajas de felicidad. Un recorrido por los sabores porteños, recetas de nuestros inmigrantes y productos premium del mercado. Los elegís, los pedís para vos o los regalás. Pensá que si regalás un BADE Box, das algo bueno y lo bueno vuelve.

Master BADE Box sugiere para regalar a Maestros de la vida. Preparamos un box para vos o se lo entregamos a quien digas*. La Master BADE Box contiene: Reggiano (200 gr), Brie (200 gr), Morbiere (200 gr), Cherry all’ uso nostro (400 gr), Hummus Reloaded con tahini (190 gr), Baba Ganoush (190 gr), Aceitunas de La Rioja (100 gr) y algunas cositas más.

3×3 = 10 es un gran juego. Dicen «nunca fuimos muy buenos para las matemáticas. O mejor sí, pero nos gusta la abundancia (rica). Este box tiene todo lo que tiene que tener una picada de viernes, o de jueves o de after después de un zoom de 3 horas. 3 quesos (Reggiano, Morbiére y Pategrás); 3 fiambres (jamón crudo, lomo ahumado Bocatti, salame con hierbas); 3 conservas (tomates cherry all’uso nostro, hummus reloaded con tahini y baba ganoush), nos parecía poco y le sumamos Leberwürst trufado».

Buenos Aires Box se acuna en los inmigrantes que trajeron sueños y recetas. Hicieron quesos y fiambres, en una tierra nueva, con productos únicos. Este box combina sabores mediterráneos -perfumados con Oliva de San Juan-, quesos de tres texturas diferentes -dos de paladar francés y uno italiano-, las mejores aceitunas del país y dos fiambres opuestos: el salame criollo -de corte grueso- y la textura suave del leber trufado de herencia germánica. Las conservas tienen reminiscencia al asado -nunca faltan los morrones-, los cherry son de una receta ancestral calabresa y el baba ganoush tiene un ahumado único. El súper budín de banana podría estar en BA o en NY, pero bueno: esas cosas tiene Buenos Aires.

Selección FQ asegura que Louis Amstrong cantaría “heaven, I’m in heaven…”. Tal es así que no hace falta mucha descripción para contar la Box Top, más que contarte que lo que contiene es una síntesis :

Jabalí ahumado / Krakovia / Jamón natural Bocatti / Salame ahumado / Salame con hierbas / Leberwürst con trufas / Leberwürst ahumado / Trenza ahumada / Queso Fontina / Queso Mar del Plata / Queso Brie / Aceitunas de La Rioja.

Selección Q está trabajada de la mano de su maestro charcuterie que seleccionó quesos para viajar. Claro está que en la cuarentena no podemos viajar lejos, pero cuando los pruebes, te creés que vas a hacerlo. Se propone que los pruebes solos y combinados con frutas u olivas. Quesos: Brie / Polpetta /Ahumado / Azul / Pepato / Gruyere Cheddar / Morbiere / Pategras / Tríada (Brie, Mascarpone y Azul) Fontina / Queso de cabra

Aún en la cuarentena, los viajes se encerraron en una caja con forma de boarding pass hacia la gestión inteligente de la curiosidad gastronómica. Un ingenio tal que se ve, se huele, se saborea, se acaricia y se escucha en la pregunta triste de «¿ya se terminó?».