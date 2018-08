Victoria.- Como ciudad no nos encontramos ajenos a la compleja situación que está viviendo el país en materia económica. Asimismo, la realidad social no es simple de analizar y para esto se requiere, además de datos, visiones cualitativas de lo que sucede. Frente a este panorama, Catalina Luqui, supervisora intermedia de los agentes sanitarios, habló con Paralelo 32 para contarnos de su trabajo.

El trabajo

“La gente necesita mucha ayuda en la parte social, la está pidiendo a gritos. Nosotros tratamos de ayudarlos, pero a veces es imposible”, comenzó. Al mismo tiempo, añadió: “En relación al empleo, hace falta muchísimo”.

Otro de los problemas que mencionó fue los casos de personas socialmente vulnerables que no pueden acceder a viviendas dignas. A su vez, respecto a la salud dijo que es muy difícil abarcar toda la ciudad, pero que están haciendo todos los miércoles una posta sanitaria donde se realizan diferentes controles.

“Por suerte estamos muy bien con las vacunaciones. La mayor parte está cubierta. Ahora viene la campaña del Sarampión, que comienza en octubre y ya se están planificando las actividades”, refirió. Incluso, señaló que exceptuando algunos casos de madres adolescentes, la mayoría es consciente de que la vacunación es la mejor forma de prevención.

Seguidamente, dijo: “En otros años hubo muchos casos de desnutrición. Sin embargo, éste fue sorprendente porque, por ahora, no se ha visto desnutrición”. Además, agregó que la ayuda por medio de bolsones ha sido importante para evitar esto.

—¿Cómo definirías la situación de las familias en estado de vulnerabilidad social en Victoria?

—La verdad es que se me hace muy difícil. Se está viendo ahora más que nunca, la gente te pide ayuda ya sea por un remedio, con algún tratamiento o por turnos. Se me hace muy difícil porque hay mucha demanda, ahora, en los hospitales de salud pública. No te estoy hablando solamente de acá, sino que también nos conectamos mucho con los hospitales San Roque, San Martín y sé que hay mucha demanda, te puedo asegurar, en todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos. Hay mucha demanda de turnos, antes más gente podía ir al privado, pero ahora no. Antes había turnos pediátricos que te daban en seguida, ahora tenés que esperar dos o tres meses. Se está sintiendo muchísimo por la situación económica que estamos viviendo.

Educación sexual

Para concluir, Luqui explicó que, junto a profesionales, asisten a las escuelas a dar charlas de educación sexual. “La semana pasada fuimos a una escuela primaria y fue sorprendente. Los chicos prestaron mucha atención, están muy atentos a esto”. Finalmente, remarcó la importancia de esto para evitar embarazos no deseados y cuidarse ante enfermedades de transmisión sexual.