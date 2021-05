La función purificadora del Delta del Paraná está bajo amenaza

Victoria.- Según la Bióloga Beatriz Giacossa (*), los humedales están enfrentando un progresivo deterioro por la acción del hombre. La profesional es consultora de la Fundación Humedales/ Wetlands International, una red global que tiene por objeto preservar y restaurar los humedales, sus recursos y la biodiversidad.

A nivel mundial estos ambientes no han sido bien manejados y están teniendo una tasa de degradación superior a la que tienen los bosques. Con una particularidad, estos últimos han sido considerados por la mayoría de las personas como valiosos, en cambio los humedales no son reconocidos como ambientes importantes, contrario a lo que realmente son.

Se trata de espacios que se caracterizan y son modelados por el agua, las funciones o beneficios que tienen, por las características de los mismos y complejidad de los procesos, la terminan purificando. “Los humedales son grandes purificadores de agua” señaló. Agregó que toda la biodiversidad existente, representan recursos para el ser humano.

También sostuvo que cuando habla de conservación de estos espacios no significa que no se puedan utilizar en forma beneficiosa, se pueden proteger, restaurar y producir en forma sustentable.

Cuando no lo hacemos correctamente, podemos afectar la flora, la fauna y hasta la estructura de los mismos cuando recurrimos a drenajes y terraplenes. En este último caso cambia su condición de base y genera consecuencias.

“Se puede producir sin afectar el ambiente, pero no se pueden hacer modificaciones al mismo, porque deja de ser un humedal”.

Las actividades que se realizan en tierra firme o campos altos, terminan en arroyos, lagunas, y en definitiva en los humedales más cercanos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se aplican fitosanitarios a los cultivos.

Buenas prácticas

Actualmente la Fundación está trabajando en todo lo relacionado a las “buena prácticas” productivas, vinculadas a ganadería y pesca. También en el desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto, en estos espacios.

En diálogo con Paralelo 32 explicó que su función específica dentro de la ONG está orientado a las áreas protegidas o reservas. Hay varios tipos según sea el Estado (nacional, provincial o municipal) o privadas.

También señaló que hay niveles de protección que varían de acuerdo al uso, algunas son muy restrictivas y prácticamente no se pueden realizar determinadas acciones, y otros tienen niveles de flexibilidad en función de las actividades que se pueden llevar a cabo.

Actualidad

Para Giacossa, el delta del Paraná está bajo amenaza, porque están pasando cosas que modifican su equilibrio y habría que prestarle un mayor cuidado. Desde el 2008 los cambios generados fueron importantes, cuando se produjeron incendios de miles de hectáreas y después los que se fueron sucediendo. Esto posibilitó que los humedales se hagan “visibles” para la sociedad, y si bien están en un grado de conservación aceptable, no se pueden seguir manejando como hasta la fecha. Hay determinadas cuestiones que se deben tener en cuenta. En principio no se pueden seguir construyendo terraplenes, el impacto que genera los fitosanitarios que se utilizan en los campos altos que por el lavado de las precipitaciones llegan a estos espacios, la quema no regulada y la falta de tratamiento de fluidos cloacales que se vuelcan a los ríos, entre otros, representan complicaciones.

Sostuvo que hay que aprovechar los factores beneficiosos, como la posibilidad de producir carne ecológica en un ambiente libre de agroquímicos y cuyas pasturas son naturales. Además la calidad del agua que consumen y el bienestar que genera el ambiente de islas, es otro aspecto favorable.

Proyectos

Comentó Giacossa que durante el 2018/19 trabajaron en el denominado Sitio Ramsar (**) – Delta del Paraná, que en nuestra provincia involucra todo el sector insular del departamento Diamante. Durante esa etapa lograron elaborar junto al Estado, ONG y sector académico, un Plan de Manejo. A esto lo van a replicar el Victoria. Sobre el particular refrescamos que una semana atrás Paralelo 32 difundió un informe sobre lo que se puede hacer o no en zona de islas. Al frente de este proyecto se encuentra un Comité con la participación de varios referentes y también lo integra Giacossa en representación de la ONG. Esto se realiza en el marco de un convenio de colaboración que firmó el gobierno de Domingo Maiocco con la Fundación Humedales en 2020. “El plan de manejo de la reserva de usos múltiples de los humedales de Victoria, es un documento técnico que contiene información para que las acciones que se lleven a cabo, no comprometan la sustentabilidad”.

