Un grupo de 50 madres de niños con síndrome de Down han creado un vídeo de Carpool Karaoke (Karaoke en el coche) para despertar la conciencia de la gente sobre los niños con un cromosoma adicional.

Estas 50 mamás forman parte del grupo de Facebook Designer Genes, y tienen en común que todas dieron a luz a un hijo con síndrome de Down entre 2013 y 2014.

Este video muestra una forma simplificada del lenguaje de señas británico que está diseñado para ayudar a las personas que pueden escuchar pero tienen dificultades de aprendizaje o para personas que, junto con el habla, necesitan usar signos para comunicarse.

Las mamás de los niños Down decidieron usar la canción A Thousand Years (Mil años) de la cantante estadounidense Christina Perri para el víideo. Para obtener el permiso para utilizar la canción, el grupo de madres contactó con Perri a través de su esposo, Paul Costabile, en Twitter. En una hora, la pareja respondió a las madres mostrando su apoyo a la idea.

