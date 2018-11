Victoria.- Con la vuelta de la cartelera del cine, esta semana desde el jueves 22 al domingo 25, se estrena en la ciudad la película Bohemian Rhapsody, film biográfico británico-estadounidense sobre el cantante británico Freddie Mercury y el grupo de rock Queen. La película en cuestión ha sido objeto de críticas, pero también a logrado un éxito en taquilla incuestionable.

En este marco, varios medios del mundo se hicieron eco de un acontecimiento peculiar ocurrido en Spotify, una famosa plataforma para escuchar música. “Queen destronó al reguetón”, éste y otros títulos similares abundaron en las redes.

Y es que el número de oyentes mensuales de la banda británica superan los veinticinco millones, según las cifras oficiales de Spotify. No sirve de mucho entrar en comparaciones cuantitativas para determinar si, efectivamente, Queen es más escuchado que el reguetón. En cambio, convine prestar atención a algunos detalles.

El escritor italiano Alessandro Baricco escribió un genial ensayo por entregas titulado Los bárbaros: ensayo sobre la mutación. Aquí, la conclusión a la que llega Baricco es que cuando algo se masifica, pierde su esencia. Pone de ejemplo el vino y cómo antes en Europa el vino acompañaba comidas y tenía un lugar importantísimo, y luego los yanquis, enamorados de éste, lo masificaron produciendo combinaciones capaces de acompañar hamburguesas y la cultura fast food. El vino, al masificarse, perdió su esencia.

Lo mismo pasó con la literatura, según Baricco, y hoy la mutación es tal que el público que lee libros no necesariamente es un público literario. Es decir que hay personas que acceden a los libros por video juegos, películas, reseñas, etc. y no necesariamente por la literatura en sí. Los bárbaros invadieron todo. Cabe aclarar que esto de “los bárbaros” no es dicho por Baricco con connotación peyorativa, pues el escritor analiza y describe, pero no juzga.

¿Cómo pasamos de Bohemian Rhapsody a Baricco? Muy simple. El público ávido de Queen y Mercury actual no es otra cosa que los mutantes descritos por el escritor italiano. ¿Cómo por una película se desata un pandemonio musical retrospectivo? Porque la música, la literatura, el cine y demás juegan en sus recintos y se seducen mutuamente.

Según Brian May, miembro de Queen que además es coproductor de el mencionado film, el largometraje encabeza el primer puesto en cines de diferentes partes del mundo. En su cuenta de Instagram mostró una captura del domingo pasado donde los datos arrojan que la película fue la más vista en países como Francia, México, Alemania, Corea del Sur, España, Rusia, Australia, Colombia, Chile, Brasil, entre otros.