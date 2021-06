María Grande- Alentadas por los tiempos de cambio, muchas mujeres se animan a romper tabúes y ocupar lugares que en el imaginario cultural solo estaban destinados a los hombres. El mundo del empleo no escapa a esas modificaciones. El miércoles 2 de junio comenzó de manera oficial el curso de albañilería para mujeres que ofrece la Municipalidad. En la apertura estuvieron el Presidente Municipal, Héctor Solari, y la Secretaria de Desarrollo Humano, Dora Conta, quien tiene bajo su órbita la implementación de esta capacitación.

El curso está a cargo de Gabriel Olgiati y a poco tiempo de abrirse la inscripción el cupo se completó rápidamente. «Estamos muy entusiasmados con este proyecto debido al interés que despertó la propuesta», dijo el intendente, que además reveló que en poco tiempo se anotaron más de 60 aspirantes.

«La situación actual del contexto de pandemia nos impide desarrollar el curso para todas las interesadas, pero nuestra intención es que una vez que se cumpla el ciclo de formación poder abrir otras instancias con quienes ya se anotaron», expresó Solari.

El Presidente Municipal destacó, además, que se trata de una alternativa de formación no convencional, ya que este tipo de trabajos tradicionalmente ha sido desarrollado por hombres pero, sin embargo, son cada vez más las mujeres que se incorporan al trabajo en este sector. «En los últimos años asistimos a un cambio de perspectiva que no sólo incide en el campo del trabajo sino en muchos otros órdenes de la vida. Eso es bueno y nos animó a desarrollar esta experiencia, porque la falta de trabajo es un problema social que no tiene género y afecta a todos por igual», sintetizó el Intendente, que también destacó que durante su gestión, el año pasado, se creó el Área de la Mujer, Género y Familia, que trabaja desde una perspectiva interdisciplinaria en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Detalles

Es para mujeres mayores de 18 años y se cursa los miércoles de 13.30 a 15.30 en el Obrador Municipal (galpón del ex ferrocarril). “Había muchas más inscriptas, pero por cuestiones sanitarias serán doce en principio las mujeres que harán el cursado, que se hará todos los miércoles durante tres meses. Posiblemente repetiremos la experiencia si todo marcha bien, o incluso se puede pensar en algún curso intermedio”, comentó esta semana a Paralelo 32 el intendente Héctor Solari.

