Victoria.- Entramos en la primera semana del segundo mes de cuarentena y para el sector de los peluqueros, estilistas, barberos y coiffeur, la situación es desesperante. El DNU que les prohíbe trabajar porque no están dentro de las actividades ‘indispensables’ de la economía los ha obligado a infringir de cierto modo esta norma de aislamiento preventivo y trabajar a puertas cerradas, o concurrir a los domicilios de sus clientes. Pero la demanda no es la misma y ahora enfrentan el desabastecimiento de insumos que empieza a complicar aún más su actividad.

“Días atrás intenté hacer una reunión, aunque sea virtual con los colegas, pero es muy complicado en Victoria donde no hay tanta unión del sector como en Nogoyá”, anticipó Judith Basualdo a Paralelo 32, y agregó que en nuestra ciudad no hay gremio ni asociación donde canalizar el reclamo.

La entrevistada dijo que la prohibición se ha incumplido con el paso de las semanas: “Todos están trabajando porque no hay otro modo de seguir adelante. Necesitamos hacerlo para pagar nuestros alquileres, gastos de servicios y cuotas que nos siguen cobrando como el primer día; además nadie nos incorporó dentro de los beneficiarios de alguna medida de salvataje, muchos pagamos el Monotributo ‘C’ y no estamos exentos del pago. Si bien salió el crédito a tasa cero, si no nos permiten abrir no podemos tomarlo a riesgo de que esto se extienda en el tiempo”.

La estilista dijo que en su local tiene la ‘contra’ de que es vidriado y se ve claramente desde la calle, pero en otros lugares, menos expuestos, otros peluqueros toman las medidas preventivas de contagio y nadie se entera. “O si se enteran no los molestan. Creo que en Victoria tenemos la ventaja de no tener casos positivos, pero se necesita el aval del gobernador que todavía no se expidió al respecto”, continuó.

Cada casa es un mundo, y en este recorte, no todos están igual de posicionados, ya que hay quienes detentan su propio hogar o local y otros, como el caso de Judith, que alquilan ambos. “Y después tenemos otros compromisos como el resto. Este es un trabajo diario que no se puede descuidar, por eso muchas veces no nos tomamos vacaciones porque nos deja de entrar dinero. Imaginate que hoy con este panorama nuestra situación es desesperante”.

Seguir trabajando

“Nos piden que nos cuidemos pero no podemos vivir sin trabajar, entonces muchos no estamos respetando esa premisa, sabemos que no es lo correcto, pero nadie está pensando en nosotros cuando se emiten estas medidas. Ya un gremio grande de peluqueros a nivel nacional pidió la apertura, con turnos y todos los recaudos (incluso los datos personales del cliente, por si llegara a ocurrirle algo), pero todavía seguimos aguardando”.

Los clientes

— Qué pasa con los clientes, porque les crece el pelo, se les notas las canas, etc. ¿Les preguntan si los pueden atender igual?

— “Muchos colegas están haciendo domicilio y no se cobra más porque entendemos la situación. Pensemos en la mujer, que si está bajoneada con todo esto y sin laburo, verte arreglado el cabello te levanta el ánimo. En el caso de los hombre creo que trabajan más porque está el caso de la policía y demás fuerzas de seguridad que necesitan mantener cierto corte y largo”.

—Y con los insumos, ¿Cómo se están arreglando?

—“Ese es todo un tema, los viajantes de Paraná y Rosario no están pudiendo ingresar; además están priorizando las zonas cercanas y también se están quedando sin mercadería. Por eso, los que no tenían un gran stock de tinturas y demás, se les está terminando. Si no se normaliza esto nos tendremos que limitar a cortar, peinar y poco más”.