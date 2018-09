La actividad industrial en Crespo representa el 22,91% del producto bruto local

Crespo.- Con 37 empresas activas, 56 lotes vendidos, varios proyectos en proceso de instalación y diversas industrias en pleno crecimiento, el Parque Industrial de Crespo hoy tiene una proyección de desarrollo sobre el margen opuesto de la ruta nacional Nº 12. Dentro del mismo predio quedan apenas 1,5 hectáreas disponibles, prácticamente nada, para ser ofrecidos a precios convenientes para relocalizaciones industriales; y por otra parte unas 15 hectáreas de inversores privados que servirían para la ampliación.

“Definimos un Distrito Industrial de la ciudad, lo cual ordena a futuro y marca un horizonte de 30 años de desarrollo industrial sostenible”- dijo a Paralelo 32 el secretario de Economía y Hacienda, abogado Hernán Jacob, durante una entrevista junto a la coordinadora del área de desarrollo local, arquitecta Ana Laura Wagner Zorzoli. El Distrito Industrial comprende el actual Parque Industrial, el área Industrial de 15,74 ha adquiridas en marzo de 2012, las 15 ha de dos particulares, el área de servicios y el nuevo área de expansión del otro lado de la ruta nacional Nº 12.

Jacob se refirió al trabajo de interacción entre los industriales y el Estado, a partir de la incorporación de la profesional. “Logramos aceitar la relación y resolvimos problemas de comunicación entre la demanda de necesidades y la respuesta que daba el municipio en cuanto a infraestructura y servicios”.

“Este año hicimos una campaña de limpieza del Parque Industrial, empezando por lo que pertenece al municipio y exigiéndole a las empresas ordenar sus actividades conforme a lo que marca el reglamento, que establece normas de convivencia, donde la Asociación Civil Parque Industrial Crespo funciona como una especie de consorcio y la municipalidad, que no deja de ser dueña del parque, es la encargada de ejercer ese poder de policía”- comentó el funcionario. Esto derivó en tareas de capacitación y sensibilización con la intervención del área de Salud Animal y los responsables de mantenimiento en acciones destinadas a combatir y controlar la presencia de vectores, una problemática que se había acentuado. “Hemos tenido buena repercusión de los industriales y el reconocimiento de esa tarea y la idea es sostenerla en el tiempo” -precisó Jacob.

– Por un lado está el Distrito Industrial, pero ¿tiene el municipio relevada la cantidad de industrias que existen en el radio urbano de Crespo?

Jacob – No tenemos datos finales pero estamos trabajando en el relevamiento económico general de la ciudad, e industrial en particular. Hoy la actividad industrial fuera del parque es Sagemüller, algo de MTH, otras actividades menores, talleres y el complejo agroindustrial de LAR que tiene una ubicación especial.

La política del Estado es tratar de inducir a que el eje del sector industrial de la ciudad pase por el Parque, por una cuestión de ordenamiento urbano, de mejor prestación de servicios, de calidad de vida. Nosotros seguimos teniendo problemas vinculados con el medio ambiente, aunque de a poco se van solucionando, aunque hoy están más vinculados al sector agroproductivo que a la industria existente, en cuanto a los olores.

– El caso Sagemüller es el gran tema a resolver

Jacob – Sí, Sagemüller sigue siendo el problema. Como estrategia para que se resuelva definitivamente la situación, es sacarlo del centro de la ciudad. Es una situación compleja, nadie está hablando que puede ser intempestiva; pero tampoco la ciudad lo planteó definitivamente porque es una c uestión de mediano y largo plazo. No puede ser hecho en una gestión, pero creo que es un tema para encarar con seriedad, a la brevedad. Creo que la empresa lo va a terminar tomando, pero hay que ayudarla. No es una cuestión de ir y exigir todo. Es la empresa madre de la ciudad, y Crespo es porque Sagemüller es.

Si se planifica cómo resolverlo, en un periodo más o menos corto se logra. Un ejemplo concreto fue cuando empezamos a sacar los gallineros de la ciudad y al cabo de dos o tres años se logró su erradicación.

Obras de infraestructura

La obtención de los Aportes No Reintegrables de Nación, por haber logrado en 2014 el reconocimiento del rango de Parque Industrial, favoreció la ejecución de obras de infraestructura, especialmente pavimento. Se está cerrando la rendición del segundo aporte de 3 millones de pesos y se pretende avanzar en la gestión de un tercero para continuar con la pavimentación de la zona nueva. “Las expectativas son escasas, incluso hoy está suspendido. Veremos qué novedades surgen con el debate del presupuesto 2019, de eso dependerá en gran medida cuáles serán los presupuestos” -comentó Jacob.

Por parte del municipio está previsto continuar con el cercado, iluminación de algunos sectores y colocación de cámaras de vigilancia. “Es un planteo avanzar más en el control de acceso del Parque Industrial y estamos trabajando en conjunto con la Asociación. También –agregó Jacob- hay algunos malos hábitos de empresarios radicados que arman caminos irregulares para acortar distancias, que vamos cerrando. La idea es respetar el principio de entrada única”.

En cuanto al presupuesto destinado a este sector, el secretario de Economía y Hacienda señaló que los fondos son entre 1,5 y 3 millones, según las posibilidades. “A principio de la gestión recibíamos el enojo de muchos empresarios porque no tenían infraestructura mínima de agua, de desagües cloacales. En algunos lugares todavía no tenemos la red de desagües conectada, pero resolvimos el escurrimiento de agua y en la última lluvia grande ya no hubo problemas. Falta resolver con Vialidad Nacional la ampliación del paso de agua sobre el arroyo que sale al este de la ruta 12, para que el escurrimiento sea mayor. Vinieron ingenieros para evaluarlo y aparentemente se iría a resolver”.

Se suma a las obras de infraestructura, la inversión de 25 millones de pesos que realiza Enersa en la construcción de una línea energética de media tensión para alimentar exclusivamente al Parque Industrial de Crespo. “Lo que falta –comentó Jacob- es una subestación subterránea que estará ubicada del lado externo, sobre calle Democracia, donde se conectará el conductor de alimentación al Parque Industrial. Terminada esta obra, LAR comenzará inmediatamente la extensión de la red al nuevo sector del Parque”.

La industria en el Producto Bruto Local

Consultado sobre el movimiento económico que genera la industria en nuestra ciudad, el secretario de Economía y Hacienda, señaló que “el porcentaje de participación de la industria manufacturera en el producto bruto local es del 22,91% de las actividades económicas declaradas, el único indicador cierto que existe; según el acumulado de enero a junio de este año”.

No obstante el mayor porcentaje corresponde al comercio mayorista y minorista, que conforman las actividades más relevantes de la ciudad y aportan el 63,25% al producto bruto.

Durante el primer semestre de 2018, según el informe emitido por la Oficina Municipal de Estadística, el producto bruto local alcanzó la suma 2.885.644.314,84 pesos. En el mismo período la industria generó alrededor de 700 millones de pesos.

Proyectos en desarrollo

Continúan avanzando las radicaciones industriales iniciadas el año pasado. Entre los emprendimientos más relevantes, Productos Cachi tiene su planta en construcción con un importante grado de avance de la obra civil. “El dueño planteó en abril que quiere venir con toda la fábrica, en principio la idea era traer sólo una parte y continuar con la otra en Paraná, incluso las familias piensan radicarse en Crespo” -apuntó sobre este caso particular el secretario de Economía y Hacienda. Las demoras de instalación están relacionadas con la necesidad de contar con un mayor espacio. La firma está analizando la posibilidad de adquirir otros terrenos en el Parque Industrial o alguna construcción ya existente que se pueda adaptar a las necesidades, explicó la coordinadora del área de desarrollo local.

Industrias de tercera generación

En cuanto a la fábrica de productos 3D Internacional LLC de California (EE.UU), trabaja en el montaje de una planta industrial destinada a sustituir importaciones y fabricar productos de alta calidad, biodegradables, para la limpieza y mantenimiento de vehículos, máquinas industriales, embarcaciones y aeronaves, que actualmente se importan. La arq. Wagner Zorzoli explicó que la obra civil tiene un importante avance, pero además la empresa decidió agrandar el proyecto y adquirió dos lotes más de 25×57 m. “No le falta mucho para empezar a producir, su infraestructura es como un tetrick, vienen, ponen las piezas y arrancan”.

En crecimiento

Otras empresas en crecimiento, con desarrollo de productos, incorporación de nueva tecnología, en el Parque Industrial, son: Tecnovo, que hizo una importante inversión en maquinarias para duplicar su capacidad de producción; Julicroc que lanzó una nueva línea de productos y otra de snacks próxima a lanzar; la fábrica de helados de la firma Producir S.R.L., con una inversión importante en tecnología industrial para la producción de helados orientado al abastecimiento a otras fábricas existentes en el mercado.

Asimismo, la aplicación del reglamento llevó a caducar tres beneficios y hay once casos con medidas de intimación y de solicitud de información para iniciar las acciones tendientes a recuperar los lotes. Por otra parte aseguran que es permanente la consulta por lotes. “En este momento hay dos interesados, pero no tenemos precio en la economía y cuando no hay precio es complicado” – consideró Jacob.