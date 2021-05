Julián Maneiro pidió detalles sobre el “Encuentro Generacional” realizado en el Centro de Convenciones de Paraná

Este lunes se desarrolló un “Encuentro generacional” para hablar sobre “los desafíos políticos de la pandemia”. Aunque la actividad se anunciaba como virtual, Julian Maneiro señaló que el edificio congregó al gobernador, Gustavo Bordet; la vicegobernadora, María Laura Stratta, y demás funcionarios provinciales.

En este marco, el diputado envió un pedido de informes al Ejecutivo Provincial a fin de conocer qué organización o entidad ocupó el Centro el lunes 17 de mayo para la realización del evento. El legislador pidio que se detalle qué autoridad del gobierno provincial dispuso la utilización del espacio, solicitando conocer el acto administrativo que habilitó el uso y quién requirió los servicios y realizó el pago, si es que lo hubo.

Asimismo, Maneiro solicitó, en caso de haber sido alquilado, que se informen los ingresos totales percibidos por la Administración del Centro Provincial de Convenciones; y saber si otros bienes tangibles o intangibles, pertenecientes al Estado Provincial, fueron utilizados para el desarrollo de la actividad. En especial, si la conectividad fue proporcionada por el Estado, y en tal caso, qué autoridad otorgó la autorización y el motivo por el cual se habilitó, “teniendo en cuenta de que se informó que existieron más de mil personas conectadas virtualmente”, apuntó el diputado provincial.

Maneiro indicó que la actividad se trató de un “acto político-partidario del Partido Justicialista o Frente de Todos, claramente atentatorio de la ética en la función pública exigible a quienes ostentan cargos en la provincia”. “Estado y partido político no son lo mismo. Existe una diferencia fundamental: el Estado es permanente y quienes ocupan transitoriamente el gobierno pertenecen a un partido político pero no son sus dueños; el Estado prevalece sobre cualquier circunstancia, mientras que el gobierno cambia según las circunstancias políticas. Algunos, evidentemente, aún no lo tienen claro”, sentenció el legislador.

