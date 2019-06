Crespo (Paralelo 32).- El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Crespo, Julián Maneiro, es candidato a diputado provincial en quinto lugar en la lista de Cambiemos que lleva a Atilio Benedetti como candidato a gobernador del principal partido en la oposición al gobierno justicialista. En el comienzo de una nota con Paralelo 32, señaló que “en general, siempre he trabajado en grupos políticos y no he sido candidato. Esta es la primera vez que formo parte de una propuesta. Generalmente, siempre he trabajado para los demás. Lo entiendo como parte de un trabajo de equipo, con un sentido de construcción política. Uno no es un funcionario técnico por más que tenga una formación que le puede ayudar. Pero, para ser secretario de Gobierno no se necesita ningún título o especialidad. Son lugares de decisión política y uno se puede rodear de técnicos que lo asesoren sobre qué hacer”.

Agregó que “en particular, la profesión de abogado tiene la virtud de formar a la persona con un conocimiento de cómo es y cómo funciona el Estado, en términos de la lógica y la normativa, que no siempre es comprendido por el común de la gente”.

– Uno ve países orientales con funcionarios más técnicos e ingenieros. Los norteamericanos tienen muchos políticos empresarios. ¿No hay demasiados abogados en la política argentina?

— Es probable, sí. Pero es porque los argentinos concebimos al Estado más emparentado con la noción europea. Hay muchísimos abogados en la política en España, Italia o Francia. Son nuestros modelos en materia de cómo se organiza el Estado. En Uruguay, Brasil o Chile pasa lo mismo, predominan los abogados por encima de otras profesiones. No digo que sea ni bueno ni malo. Entiendo que las distintas miradas de distintas formaciones también le dan mayor complejidad y riqueza. Admiro a quienes tienen otras profesiones que tienen otra mirada, que no es la mirada ‘reglamentaria’. Yo trato de hacer ese ejercicio, que a uno le permite tener un resguardo. Cuando uno administra cosas que no le son propias, debe tener mucho en cuenta lo legal, lo que se puede y lo que no. La noción del Estado Argentino, que viene de la noción del Estado europeo continental, está pensada como un Estado que debe ser controlado. El gran temor es el Estado omnímodo, todopoderoso.

– ¿Hay otros modelos de países?

— Creo que los anglosajones tienen una perspectiva diferente, donde el Estado en términos de su capacidad de acción y legitimidad es mucho más amplio. Por ejemplo, un comisario de pueblo en Estados Unidos tiene un poder para establecer reglas e imposiciones muchísimo mayor a las que tiene un comisario de pueblo en Argentina. El Estado argentino es un Estado debilitado, ha perdido capacidad de acción. Muchas veces se ponen en discusión cuestiones por el propio accionar del Estado o porque el ciudadano no tiene paciencia o no le cree al Estado. Por ejemplo, un acta pública de una infracción siempre es posible ponerla en duda. Cuando en realidad hay un funcionario público que firma y que da fe que ‘acá sucedió tal cosa’. Pero, por ejemplo, parece que el acta de un escribano tiene más fuerza que el de un funcionario público.

El rumbo

– ¿Cuál es el rumbo hoy, que no está clara la política económica del país? ¿Hay algún plan?

— Una cosa es un plan económico de coyuntura, de administración de la crisis, que es lo que ha venido ocurriendo, por lo menos, desde los años setenta. La estrategia de desarrollo de un país enmarca un plan económico de crisis, es una mirada para entender el país en el desarrollo global. Aunque haya ganadores y perdedores. Eso también es, muchas veces, antipático decirlo.

– En la Argentina, parece que la estrategia está pero no se la explicita y los perdedores se suman en la creciente masa de pobreza e indigencia, sostenidos con planes sociales para contener el estallido. Acá, parece que la reconversión lleva a los perdedores a caer fuera del sistema.

— Realmente, no creo que haya habido una estrategia de fondo, creo que se siguió administrando la coyuntura. Y esos fueron resultados de la misma coyuntura que se van acumulando como ‘capas geológicas’, sin mucha planificación. Los grandes cordones urbanos de pobreza tienen que ver con migraciones internas y reconversiones, que nadie les ha prestado atención y se han venido acumulando por coyunturas. Son discusiones de fondo que ni siquiera las vamos a poder saldar en estos tiempos. Me parece que el establecimiento de estrategias comunes se puede dar cuando se van respetando ciertas políticas de fondo a pesar de los cambios de gobierno. Por ejemplo, la sociedad uruguaya desde la recuperación de la democracia ha tenido gobiernos blancos, colorados y del Frente Amplio. A pesar de las tremendas diferencias ideológicas entre ellos han mantenido un esquema de desarrollo de su país, entendiendo sus déficits y limitaciones geográficas, demográficas, estructurales y que nació como ‘país tapón’ en la región. Entendiendo eso, comparten determinadas estrategias gruesas y no se salen de ese carril. Argentina no lo ha logrado. Brasil lo mismo, con Lula y su alianza no rompió la estrategia de desarrollo central de Brasil. El Estado brasileño nunca tuvo la amplitud de acción social que tiene el estado argentino.

– Es ideológicamente desconcertante que Macri, siendo de centroderecha, hace más asistencialismo que Lula en Brasil. Y mucho más que Cristina.

— Hoy es inviable quitar las asistencias sociales en Argentina hasta no encontrar estrategias de desarrollo que suplante esas asistencias por trabajo genuino. Sacar eso implicaría un colapso, una crisis y una guerra civil de características insospechables. Ni siquiera la clase empresarial reniega de la asistencia, en la medida que entiende que no se puede producir en un ambiente de convulsión social, ahí no hay mercado. En todo caso, es un dinero de subsistencia, no de desarrollo. Pero hay que lograr que los ciudadanos no se vuelvan ‘asistencia – dependientes’, que sigan teniendo la iniciativa de generar su propia empresa o tener un empleo.

El resultado de las PASO

– Se hizo el ‘censo’ de las PASO en abril. ¿Cómo invierte Cambiemos la imagen de esa la fotografía?

— Es una fotografía, se da vuelta con trabajo, con tiempo. El tiempo que no tuvimos para las primarias; tiempo definido en el verano, entre diciembre y enero, luego la definición de candidaturas, fue muy vertiginoso. Fue parte de una estrategia que le resultó bien al gobernador en una sociedad que no estaba mirando lo electoral. Obtiene un beneficio Bordet porque en las primarias no hubo discusión pública de los temas provinciales. Que es lo que estamos intentando hacer ahora para las elecciones generales.

– ¿En qué puntos centra la crítica para decir que Bordet no ha cumplido con la provincia?

— Lo primero es que Bordet no ha hecho nada, no hizo ninguna obra trascendente, no construyó una sola escuela nueva en Entre Ríos, no tuvo ninguna obra de importancia que lo marque como gobernador que apostó al desarrollo. No ha hecho reformas estructurales que la provincia necesita. Sólo se dedicó a administrar la coyuntura, pagar sueldos en tiempo y forma, mientras crece día a día el empleo público que es mucho y le genera una tranquilidad y apoyo importantes. Pensemos que tenemos 1,3 empleos privados por cada empleo público. En Santa Fe es dos a uno, en Córdoba tres a uno.

Bordet no habla en esta campaña, no ha tirado ni una sola propuesta, no ha hecho campaña. Así sacó el porcentaje que tuvo. La única forma de disputar es tirar ciertos temas que están construidos comunicacionalmente que no son ciertos. Por ejemplo, el tema de la tarifa eléctrica. Instalaron que ‘el aumento de las tarifas es culpa del gobierno nacional’. No es cierto, a la tarifa la cobra Enersa y es la segunda más cara de todo el país. El monto lo fija Enersa, la prueba es que ahora las congelan y eso implica que las podrían bajar. Por otro lado, Vialidad provincial así como está no funciona. Si deja seis meses de funcionar nadie se entera. Ese organismo necesita ser intervenido y mejorado. Hay un sistema de funcionamiento y no es nuevo que el gremio de Vialidad provincial conduce el organismo. No se respeta una estrategia de desarrollo. Después, van y vienen las chicanas de campaña.

Pero volviendo a Bordet, creo que es un gobierno de mediocres que no ha generado nada, no ha hecho la reforma impositiva que se necesita para el desarrollo, no tiene estrategia clara de industrialización o de las economías vinculadas al agro o al sector exportador. No tiene inversión pública porque, además, no tiene capacidad económica ni financiera para hacerla. Lo poco que hizo fue con asistencia del Estado nacional. El presupuesto provincial propio tiene el 3% dedicado a obra pública, el resto se va en gasto corriente.

– Hay un cierto énfasis puesto en viviendas sociales, por ejemplo.

— El dinero que maneja IAPV es de los viejos fondos Fonavi, que el gobierno nacional obligó a Entre Ríos a que se utilicen para la vivienda. Porque con anterioridad, desde 2002 a la fecha, venían a tesorería y se utilizaban para cualquier cosa. IAPV tenía poco presupuesto. Por eso, tienen para hacer algunas pocas viviendas, pero ni siquiera es fondo genuino de la provincia. Hay una discusión que Bordet no ha querido dar que es como hacemos para hacer viable la provincia. No ha puesto en discusión la Caja de Jubilaciones, el sistema de seguridad, el sistema educativo, Vialidad, qué hacemos con UADER, no ha puesto en discusión qué hacemos con Salto Grande, qué hacer con Enersa que tiene grandes gastos y que nadie puede controlar, porque se sigue manejando con una concesión de Edeersa y con reglas que han cambiado. No quiere discutir qué vamos a hacer con las pulverizaciones. Bordet no ha hecho nada, no quiere encarar los problemas, le huye a los problemas. Es, lamentablemente, la provincia en la que estamos.

Quién es Julián Ariel Maneiro es abogado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Ciencias Sociales por UNL, y doctorado en Ciencias Sociales por UNER. Es docente de las materias Ciencia Política en la carrera de Derecho en UNL y de Política Comparada en la carrera de Ciencia Política de la UNL. Dirigente de la UCR, es secretario de Gobierno de la gestión de Crespo Nos Une y candidato a diputado provincial en la lista de Cambiemos que lleva a Atilio Benedetti como candidato a gobernador. Tiene 43 años, está casado con María Elina Ruda, abogada y funcionaria de la gestión crespense. Tienen dos hijos de 9 y 5 años de edad.

El ajuste y los municipios

“En Entre Ríos la variable de ajuste son los municipios, que se vienen haciendo cargo de lo que la provincia no hace. Seguridad, educación, salud, políticas de empleo, contención social. Cada vez hay más dispensarios municipales y los municipios compran los medicamentos, cada vez más los municipios deben construir aulas, reparar techos, construir infraestructura escolar, muchas veces deben pagar sueldos a profesionales de asistencia social que el Estado provincial no paga.

El tema de la Justicia es una vergüenza: ampliaron las competencias del Juzgado de Paz de Crespo y van a nombrar un empleado más, y no es lo que habíamos pedido. Pedimos un nuevo juzgado con todas las estructuras que se necesitan. Nosotros tenemos más efectivos en la Guardia Urbana que la policía. No es sólo la realidad de Crespo, es la realidad de todos los municipios, incluso los gobernados por peronistas. En materia de impuestos, en el parque industrial tenemos 30 empresas en condiciones de darle exención impositiva por promoción industrial, que les correspondería. No se la dan, sólo una la recibe. Es la realidad de una provincia sin estrategias, a la deriva, y tapando pocitos, como Vialidad provincial”.

Propuestas para el trabajo legislativo

Concretar proyectos en materia de infraestructura de la costa del Paraná: la conectividad con Santa Fe, la autovía ruta 12 y la trama vial complementaria. Eel mantenimiento de la ruta ex131 y el corredor de la ruta Ruta provincial Nº32 son de fundamental importancia.

Caminos secundarios: aprobar consorcios viales. Esto se combina con la intervención de Vialidad Provincial, y la adecuación de su estructura y objetivos a la realidad actual.

Profundizar el trabajo interjurisdiccional a partir de la experiencia MICRA, y ampliar su campo de acción con la debida institucionalización. Una alternativa se abre con el cambio de categorías de muchas juntas de gobierno en Comunas, y la posible aplicación del artículo 255 (referido a acuerdos intermunicipales) de la Constitución de Entre Ríos.

Analizar la situación del costo de la energía eléctrica en la provincia para disminuir el costo en domicilios, la industria y la producción.

Promover la Tarjeta SUBE Regional, en un radio de hasta 60 kilómetros alrededor de Paraná para integrar todos los modos de transporte público del Área Metropolitana de Paraná, ofrecer descuentos (para estudiantes, jubilados, etc) a quienes realizan una o más combinaciones y funcionar de manera integrada con el sistema que ya existe en Paraná y en gran parte del país.

Insistir en la gestión para lograr la transferencia de los predios del Ejército a la Municipalidad de Crespo, para un aprovechamiento comunitario.

Promover la producción industrial apoyando la tarea de los Parques Industriales de la región, instando a la aplicación real de la ley de promoción industrial y lograr las exenciones impositivas para nuestras industrias y empresas. El Parque Industrial de Crespo en particular, requiere de mayor espacio e inversiones, lo que exige acompañar las gestiones que se realicen.

• Apoyar al sistema productivo, en particular la actividad agropecuaria, en la discusión de una reforma impositiva. Se debe dictar una ley marco con requisitos mínimos para una producción ambientalmente sustentable que no impida el desarrollo productivo de Entre Ríos.