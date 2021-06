En la oralidad o la escritura, con ingenuidad o con mordacidad, el autor de “Ficciones” dejó conceptos que forman parte del patrimonio cultural de los argentinos. Aquí una docena de ellos.

La vasta cultura y la inteligencia de Jorge Luis Borges asombraron y deleitaron a los lectores de todo el mundo. Pero también se condensaron en algunos conceptos que surgen al evocarlo. Algunos de ellos, incluso puden recordarse en algunas de las entrevistas y charlas que el autor de «Historia Universal de la Infamia» concedió a medios de todo el mundo.

La fe

«Ser un agnóstico significa que todas las cosas son posibles, incluso Dios, incluso la Santísima Trinidad. Este mundo es tan extraño que cualquier cosa puede suceder o puede no suceder. Ser un agnóstico me hace vivir en un mundo más grande, más fantástico, casi misterioso. Me hace más tolerante».

Ser lector

«Dejo que otros se enorgullezcan de cuántas páginas han escrito; Prefiero jactarme de las que he leído».

La muerte

«Cuando los escritores mueren se convierten en libros, que, después de todo, no es una encarnación tan mala».

La dictadura

«Las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan la servidumbre, las dictaduras fomentan la crueldad; más abominable es el hecho de que fomentan la idiotez».

La ceguera

«La ceguera no es la tiniebla; es una forma de la soledad».

La patria

«Yo no la entiendo a mi patria pero le tengo un gran amor y tengo la esperanza de que lgún día pueda cuuumplir el gran destino que fue suyo”,

El amor

«He pensado alguna vez que, quizás una persona que esté enamorada vea a la otra como Dios la ve, es decir, la ve del mejor modo posible. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única».

El tango

«El tango es una expresión directa de algo que los poetas a menudo han tratado de expresar con palabras: la creencia de que una pelea puede ser una celebración».

El dólar

«Los dólares son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso valor y el mismo tamaño».

Los vicio

«Yo no bebo, no fumo, no escucho la radio, no me drogo, como poco. Yo diría que mis únicos vicios son El Quijote, La divina comedia y no incurrir en la lectura de Enrique Larreta ni de Benavente».

La literatura

«La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido».

La amistad

«La amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad no».

