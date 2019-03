Crespo.- El ex concejal Mario Jacobi, precandidato a la intendencia de Crespo, diálogo con Paralelo 32. El comerciante local que milita en el peronismo señaló que “quiero incorporar a gente de otras fracciones políticas, fuera del peronismo; buscando en conjunto el bien común para la sociedad; es lo importante”. Considera que hay que promover la participación política de la gente, sin importar partidos, edad, género. “Por eso, utilizo como eslogan ‘Sumate, revolucionemos juntos la política’”, agregó. “Si bien no quería participar en política, pero en vistas de las circunstancias que estamos pasando, me parece que es el momento de participar. Si bien no me gustan estas internas, me parece que van a esclarecer un poco más el panorama de nuestro partido”, aseguró durante la entrevista.

Inclusión de la mujer y los jóvenes

Jacobi habló de “la labor social como motor de vida fundamental; y la revolución popular, que es mi lema, que va a salir en la boleta”. Al explicar el concepto de revolución popular, señaló que se refiere a discutir “por la inclusión, por la unión, por la igualdad, por la inclusión de la mujer y de los jóvenes en la política”.

Destacó que “en la política tenemos la costumbre de hablar de ‘el futuro de nuestros jóvenes’, pero qué hacemos por los jóvenes de hoy; por eso, me parece que debemos pensar en políticas hoy para los jóvenes”.

Sobre la inserción política de la mujer y los jóvenes, dijo que “son fundamentales, porque creo que son más entendidos en muchos temas y son más trabajadores que muchos hombres”. Luego subrayó: “Cuando hablo de revolución señalo que podemos estar sin reacción mucho tiempo, pero siempre llega el momento de una revolución, y ahí está la revolución que hablo; cuando empieza no se puede detener, la revolución es una reacción hacia algo injusto que comete el gobierno. Con acción y reacción avanza el mundo y cambia la vida. La revolución quiere cambiar el orden de las cosas del mundo que son injustas. Por eso, la llamo revolución popular. Venimos a revolucionar la política al incluir la mujer y a los jóvenes; pensar en los demás, ayudar a los jóvenes; que las mujeres sean parte y tengan espacio de contención”.

Interna peronista

Jacobi comentó que empezó a trabajar con Unión Ciudadana, el espacio kirchnerista de la provincia, “pero pertenezco a todos los sectores del peronismo, no solamente a una fracción”, comentó. Pidió mayor integración de su partido, “que está desviado de muchos conceptos; y lo que tenemos que lograr es consensuar las mismas ideas y plasmarlas en la acción. A veces se dice ‘vamos a mejorar el bienestar social de la gente’; como mensaje político queda muy bien, pero las acciones no aparecen; esa costumbre la tenemos los peronistas”. A continuación dijo “que ese aspecto lo debemos cambiar y mostrarle a la sociedad que somos capaces de cumplir y lograr objetivos”.

Propuestas

Entre otros puntos concretos que señaló Jacobi para una propuesta de gobierno, se destacan:

Inserción laboral de los jóvenes: “Los jóvenes están viviendo una situación muy complicada con la falta de trabajo; la inserción de los jóvenes es un compromiso que debemos asumir como gobierno y como Estado”*, dijo.

Nuevas escuelas: Conseguir instituciones educativas nuevas en gestiones hacia la provincia, para enfrentar la deserción escolar.

Desarrollar la carta orgánica local.

Hacer gestiones activas ante la Nación y la Provincia para impulsar proyectos de obras y servicios que no se pueden cubrir con el presupuesto municipal.

Desarrollo de las pymes: “Eso va a traer trabajo genuino, nuestros pequeños productores deben tener posibilidades de emprender para crear mano de obra calificada, generando valor agregado a sus productos”, señaló.

“Cuando hablamos de proyectos, tienen que ser sustentables y ‘potables’. Si no, de nada sirve”, agregó Jacobi. Dijo que los proyectos, para ser posibles, están relacionados con los ingresos del Municipio en las tasas y otros servicios que cobra. “Pero yo debo administrar muy bien esos fondos para cumplir con esos proyectos; me parece que lo importante es que nosotros debemos tratar de corregir situaciones que comprometen al municipio al querer hacer una obra y el presupuesto no alcanza”, comentó.

Recordó cuando promovió una ordenanza sobre ahorro energético hace algunos años durante su gestión como conceja. Jacobi dijo que planteó “tramitar nuevos convenios con la distribuidora de energía por las lámparas instaladas con tecnológica LED, pero todavía nos están cobrando por 150 y 250 vatios por ocho horas de trabajo, estén encendidas o no. Ahí hay un problema a corregir. La ordenanza lo estipula”. Comentó que esa ordenanza fue causa de la compra de la ambulancia para emergencias, al establecer que el ahorro en el pago de energía que se logró, iba a ir a un fondo para la compra del vehículo. “Yo dije que no iba a votar el presupuesto 2015, si no estaba la imputación para la unidad de traslado; se licitó, se compró la ambulancia, perdió el gobierno de Robles las elecciones, y la ambulancia la comenzó a usar esta gestión”, dijo.

Críticas a la gestión Schneider

Al preguntarle sobre el gobierno de Darío Schneider y el Frente Crespo Nos Une, Jacobi dijo que “no hago críticas sobre una gestión de gobierno; podemos establecer algunas diferencias sobre si el presupuesto se inclina hacia algunas obras o no”. Por ejemplo, el ex concejal considera mejor “utilizar un crédito para asfaltar calles y zonas loteadas que hoy están viviendo, para que puedan tener un asfalto ante las inclemencias del tiempo y puedan llegar más fácil al centro; tanto para la escolaridad, el trabajo o la asistencia de los medios de traslado; yo invertiría más en la sociedad entera, que en un lugar visible como el Acceso Alfonsín, que quedó muy bien, no discuto ese tema”. Y subrayó “no voy a discutir lo que se hace en otro gobierno, discuto lo que yo haría”.

Quien es Mario Oscar Jacobi es comerciante del rubro eléctrico, con especialidad en sistemas automáticos. Fue concejal por el justicialismo en el período 2011 a 2015 y vicepresidente primero del Concejo Deliberante durante esos cuatro años. Está casado y tiene tres hijos, dos mujeres y un varón.