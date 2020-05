Por diferentes motivos, para las pequeñas y medianas empresas no es fácil acceder a los beneficios brindados por el Gobierno. En algunos casos porque las medidas no se las aprueban o no califican por requisitos, en otros casos tienen la aprobación pero siguen en la espera para que se concrete, y en otros porque es la misma empresa es quien cree que nos los obtendrá.

Según una encuesta realizada en la semana del 4 al 9 de mayo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre 1.000 pymes del comercio, los servicios, la industria, las economías regionales, el turismo, y la construcción, incluyendo representantes de las 23 provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires, la situación es la siguiente:

1) Créditos al 24%: el 51% de las pymes no lo pidió. Solo 18% lo obtuvo. El resto, un 13% lo pidió pero aún no se lo otorgaron, a un 11% se lo negaron y otro 6% su banco no lo tenía disponible. Entre los que no lo pidieron, solo el 21% fue porque no lo necesita. El resto es porque no cree que se lo otorguen, por la burocracia, o por malas experiencias de conocidos.

2) Créditos a tasa cero: el 55% de las pymes no los pidió. Un 19% los solicitó pero aún no se lo dieron, a otro 17% se lo negaron y solo a un 10% se lo dieron sin inconveniente. Cierto que de las empresas relevadas un 48,6% no aplicaba a esa modalidad por no cumplir los requisitos. Pero un 22,3% no lo pidió por desconfianza a que no se lo otorguen, y el resto porque no quieren más deudas incluso a tasa cero.

3) Salario complementario: solo el 28% de las pymes lo obtuvo sin inconveniente. Del resto, el 34% no lo pidió, al 30% no se lo otorgaron aún, y a un 8% de lo negaron.

4) Contribuciones patronales: el 46% de las pymes no lo solicitaron, el 41% las postergó por 90 días, y otro 14% las redujo hasta 95%.

Ante un escenario económico extremadamente complejo para el sector pyme, con caídas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente, desde CAME se comunicó que continuarán trabajando sobre las dificultades para acceso urgente a las medidas, insistiendo en la necesidad de un rescate financiero de las principales generadoras de empleo del país para cuidar a los trabajadores.

Según indica el informe las pymes tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres y bancos, que aumentó exponencialmente tras el aislamiento preventivo y obligatorio, por lo cual es vital la implementación de medidas que lleguen con celeridad, con especial atención en este sector productivo como ser:

-La disposición de tasa 0 para saldos deudores con entidades bancarias.

-Cubrir el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados, considerando que el peso de la masa salarial en una pyme representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos, con mucho mayor impacto que en las grandes empresas.

-Descuento solidario de alquiler por el cierre obligatorio.

-Ampliar la moratoria de AFIP a obligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo.