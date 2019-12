Productores de la zona se reunieron en la rotonda de Crespo para analizar el nuevo plan de retenciones en la comercialización de granos. «Si en tantos años que hemos tenido retenciones, no se ha logrado saldar el hambre, no es problema del campo», dijo la titular de Federación Agraria Argentina – Filial Crespo. Mariela Gallinger. Apuntó a que los impuestos se establezcan sobre otros sectores. Brindaron aval a la Mesa de Enlace Provincial.

DECLARACIONES MARIELA GALINGER

«Las retenciones son un impuesto al que produce, no importa si ganás o perdés. No se puede concebir que se pretenda decir que vamos a salir adelante y poner al país de pie, obstaculizando el progreso del campo. Si no quieren cometer los errores del pasado, ya lo están haciendo, con volver a tratar de que el campo sea el único, cuando hay otros sectores como la minería, los juegos, la renta financiera, los sindicatos, el mismo Estado con sus privilegios y sueldos grandes. Todos deben dar el ejemplo y aportar», argumentó la ruralista.

«Si en tantos años que hemos tenido retenciones, no se ha logrado saldar el hambre, no es problema del campo», insistió Gallinger. Y agregó: «Toda la producción argentina alcanza para 400 millones de personas y cuando uno mira el porcentaje de impuestos que tenemos a nuestra producción, está entre el 60% y 70%, de todo lo que vendemos esos son impuestos y si lo trasladamos son 250 millones de habitantes que el Estado estaría en condiciones de darle comida. Somos 40 millones en Argentina ¿Y por qué hay hambre?, ¿De qué hambre estamos hablando? Me parece que algo no está funcionando y nuevamente le sacan de la billetera del campo».

La dirigente rural crespense dejó en claro que las circunstancias difieren de aquellas que enmarcaron la situación del 2008, cuando surgió la 125 y en tal sentido manifestó: «El campo esta vez no está durmiendo la siesta. Está informado, de pie, formado y capacitado, para decir con ejemplos y con propuestas, cómo sacar el país adelante. Esperamos que desde la conducción nacional tomen conciencia de que están cometiendo los mismos errores del pasado. Tienen que apostar a mayor producción y eso es ayudar al productor, acompañarlo y no sacarlo del sistema, aumenándole las retenciones. Es muy fácil decir ‘vamos a sacar al país adelante’ con plata de otros. Hay que ver qué ejemplos nos da el gobierno, diciendo que está aportando con su reducción de gastos, a toda esta problemática que se está teniendo».

«Es una problemática muy sensible el hambre», dijo Gallinger en declaraciones a los medios periodísticos de la ciudad y analizó: «Desde el campo sabemos que hay gente que la pasa mal, que somos quizás parte de la solución, pero no la única. El campo le dice a esta medida por Decreto y no por consenso con la Mesa de Enlace -como se había dicho-, le decimos que ‘no estamos de acuerdo’. Lo que queremos es que se reemplace eso que pretenden sacarnos a través de otros medios -que los tienen-, porque esta vez el campo está de pie».

Continuando con esa línea de pensamiento, la presidenta de FAA Crespo subrayó: «Debemos sentarnos y pensar en el bien común, hablar desde el sentido común, y sobre todo hablar del bien para todos. Esta reunión que tuvimos hoy en Crespo es para encontrarle puntos en común para el bien de todos. No queremos más daños para nuestra producción. Había niños, nuestros hijos, nietos, estaban acá y es por ellos que hoy les decimos que queremos seguir viviendo, trabajando y durmiendo en el campo».

«El campo quiere que se reconozca y que se valore nuestro trabajo, estimulando, arraigando, con infraestructura, con caminos de la producción, pero no de esta forma», aseveró.

Los productores convocados decidieron avalar a la Mesa de Enlace Provincial y quedaron a disposición de las medidas y acciones que desde ese núcleo institucional de representación se defina. Asimismo, destacaron la presencia del diputado Julián Maneiro en la «Mateada entrerriana en defensa del trabajo rural», desarrollada en la tarde de este domingo.