Sus nietos la recuerdan tras su partida de este mundo el 7 de agosto de 2020, evocando los mejores momentos compartidos y disfrutados en su compañía.

Ida Elena Bathen de Jacobi Q.E.P.D. Falleció el 7 de agosto de 2020 a los 96 años Agradecimientos especiales de la Familia Jacobi al personal médico, enfermería y administrativo de la Clínica Parque; al personal del Hospital San Francisco de Asís; a sus amorosas compañeras: Gloria, Gisel, Estela y Erika; a Luisa, su enfermera, y a su amiga del alma Dorita Brasseur por la compañía y sostén permanente.

La Oma me enseñó a cocinar, me/nos dejó un cuaderno lleno de recetas. La Oma me despertaba con el mate calentito (dulce siempre) y a la tarde que no falte la hora del té, bien servido!. La Oma era fan de las novelas de la noche y de su grupo de amigas «Las Brujas», en su vida hizo de todo y siempre reunía a esta gran familia alrededor de una mesa gigante. La Oma es como la abuela de los cuentos, de mis cuentos. Voy a honrar tu nombre siempre. Te quiero Omita.

Florencia

Recuerdo mis vacaciones en Crespo. La Oma despertándome con unos mates dulces. Bien dulces con azúcar… nada de edulcorantes ¡!. Se sentaba al lado de la cama tomábamos unos cuantos mientras me contaba que íbamos a comer y que ya había ido a lo de Abel (Gassman) tempranito para tener todo listo para cocinar. Cómo olvidar los tallarines que hacíamos con la “Pasta Linda” Ella cocinaba mucho y muy rico y mi plato preferido eran las bolitas de sémola con la salsa marrón. Un clásico en ella.

Llegar a lo de la Oma era saber que seguro había preparado algo rico para el mate. Chipas, Bolas de Fraile (Berliner Pfannkuchen) y ella lo decía en alemán, Strudel o una Torta. Amaba cocinar para los demás. Hace unos años empezó a recolectar todas sus recetas y escribió un recetario que todos los nietos tenemos. UN GRAN LEGADO!

Son muchos los recuerdos que tengo para poder resumirlos.

La Navidad era un gran acontecimiento para ella y empezaba muchos meses antes con los preparativos. Tenía que buscar el árbol NATURAL para adornar. Hacer las masitas de navidad de miel o Quacker, todas decoradas y pintadas con motivos navideños donde todos los nietos y algunos bisnietos hemos ayudado.

Les hacía regalos a todos!, una «pavadita» como ella decía, pero era todo hecho por ella. Podía ser mantelitos, reparadores pero todos bordados o pintados por ella, o bien una cajita bien forrada con galletas navideñas adentro… pero nadie se quedaba sin regalo!!

Te voy extrañar mucho!. Pero me tranquiliza haberte disfrutado en estos 41 años. GRACIAS POR TANTO. En algún momento nos volveremos a ver!

Soledad

Amada Omitis, tus saberes, sabores y aromas que con tanto amor me acompañan desde la infancia vivirán por siempre en esta hermosa y gran familia. Te amo para siempre.

Delfi

Ida Elena Bathen de Jacobi (28/03/1924 – 7/8/2020). Algunos la recordarán por sus pasteles, las pechugas de pollo, o las galletitas de Navidad. Para sus nietos siempre será la Oma, a quien nunca le faltó un espacio en su regazo para dar amor, para tejer un abrigo o bordar una servilleta que embellezca nuestros hogares. Guardiana de un inmenso linaje de amor, te agradecemos y honramos. Que en paz descanses querida Oma. Nietos y bisnietos

Abril

No por recuerdos particulares sino por su aura, ella siempre va a estar presente. Graciosa, divertida, pícara. Pero también firme, disciplinada, aguerrida. Llena de nietos y nietas, llena de amigas y amigos. Anfitriona del cariño y los consuelos, siempre había gente en su casa, siempre con visitas. Sus anécdotas abrían mundos, tiempos y personajes en un espacio narrativo preciso y sin fisuras. Usaba las palabras para entretenernos y para amigarnos con la vida. Ellas eran un bálsamo en el que, entre carcajadas y lágrimas, nos colocaba y transportaba de acá para allá hasta dejarnos rendidos en su regazo cálido, bajo una melodía y un tiempo simples y simétricos que servían de base a algunos versos alemanes. La Oma no pasaba desapercibida porque era el centro de todo esto. Ojalá su memoria esté en la acción, ojalá heredemos su templanza.

Jorge Luis

Nuestra Oma me dejo la pasión y el amor por la gastronomía, es por eso que le encantaba cuando llegaba de viaje con la conservadora llena de mariscos y le hacía la paella que tanto disfrutaba.

Nicolás

La Oma nos deja entre tantos recuerdos, los de sus sabrosas comidas. Y en estos últimos tiempos la veíamos mantenerse ocupada tejiendo cuadraditos de lana y así formar cobijitas para bebés y donar a quien necesite, como también el recuerdo de cada uno de los chalecos que tejió para todos sus bisnietos. Siempre inquieta, ahora es tiempo que descanses.

Germán

Oma, gracias por las enseñanzas que nos dejaste, por los olores y sabores que siguen en nuestras cocinas. Hasta siempre.

Juan Pablo

Cuando era chico y me que quedaba a dormir, los desayunos con Proken… únicos. En las navidades los primos entrando por la ventana a sacar galletitas navideñas, una vez entró a la casa antes de lo previsto y nos escondimos en la ducha, atrás de la cortina del baño… nos descubrió y salimos como hormigas…

Alejandro

Los inolvidables matecitos dulces para despertarme, a pesar de haber llegado al amanecer después de bailar! … imposible negarse!!!

Con ella al pie de la cama preguntándome “qué quería almorzar” mientras el olorcito a tostadas te sacaba de toda resaca y me levantaba a desayunar con ella.

Las inolvidables Navidades, donde todos la esperábamos cantando la típica canción Navideña O´ Tannenbaum” y esperando su inigualable Vitel Toné.

Titi

Querida Oma: Te despedimos con alegría, con la hermosa sensación de no haber dejado nada pendiente y haberte disfrutado al máximo!

Seba

Gracias Oma por el amor, la vida y el tiempo compartido. Te vamos a honrar y recordar cada día llenos del amor que nos brindaste. Que tengas un buen viaje. Gute Reise Omita.

Coi

Cuando venía mi prima de Santa Fe y nos quedábamos a dormir, recuerdo 7. 00 hs clavadas nos despertaba el olor de sus típicas tostadas, las cuales saboreábamos de desayuno.

Van