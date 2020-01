Este domingo 5 de enero en la plaza Francisco Ramírez de la localidad de Hernández se realizará el Festival de Reyes organizado por la Iglesia Restaurando Vidas para Cristo. Allí hará su presentación la banda crespense Vale x Dios.

Miguel y Elizabeth, integrantes de la big band cristina, comentaron a Paralelo 32 que para la ocasión el municipio de Hernández estará colaborando junto a Bomberos Voluntarios con la preparación del escenario, las luces y el sonido.

“La banda es diferente a otras, ya que no solo se cantará sino que también se predicará. En el lugar se contará con el apoyo de hermanos en la fe que estarán colaborando para atender cualquier necesidad que surja en la gente, y poder hablar de Dios”, comentó Miguel Arrube.

La invitación surgió luego de que en el mes de octubre Elizabeth Papalardo participara interpretando algunas canciones de su basto repertorio en el festejo del Día de la Madre.

“Desde la Iglesia Restaurando Vidas para Cristo, la pastora Norma Dorch me invitó en aquella ocación junto a Claudio Tishler, a participar del festejo por el día de la madre; y de allí quedamos en contacto. Un día vio en redes sociales que estábamos armando una banda, y surgió la invitación para participar en enero con motivo de reyes interpretando algunas canciones” indicó Elizabeth a la vez que comentó que “un vez que concretamos la participación de la banda, además de ensayar para esta fecha especial, comenzamos a recolectar donaciones de juguetes para que los Reyes Magos, repartan regalos a los chicos que asistan”.

Aún se puede aportar una donación para que sea llevada a Hernández, no es necesario que sea un juguete nuevo mientras que el mismo esté en buen estado y sea entregado de corazón. “Si las personas se contactan a través de nuestra Fanpage: Vale x Dios, donde también están nuestros teléfonos de contacto; nosotros nos acercamos hasta el lugar donde se encuentre y retiramos la donación”, dijo Elizabeth. Seguidamente comentó que “Donde iba a buscar donaciones me abrían la puerta los chicos, y me decían ‘yo estuve preparando mis juguetes para esos nenes, ¿vos se los vas a llevar?’, y eso me llenó el alma; el ver que los chicos prepararon los juguetes para donar, y ropa, y golosinas”.

Finalmente ambos expresaron su agradecimiento a todos aquellos que han colaborado y lo siguen haciendo; principalmente a las familias de los chicos que integran la banda, «quienes están apoyando esta iniciativa, aportando no solo de su tiempo, los vehículos, sino también dinero para que poco a poco vayamos adquiriendo los elementos que necesitamos», indicaron.