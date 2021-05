HBO Max: confirman la fecha de llegada a Latinoamérica y sus precios

Con la pandemia, los servicios de streaming pisaron fuerte en el mercado. Las restricciones y el confinamiento estricto hicieron que los habitantes decidan mirar películas y series desde la comodidad de sus hogares. A fin de evitar el contagio, algunos países (como Argentina) tomaron como medida sanitaria cerrar los cines. Tras esto, los espectadores contrataron plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus para poder distenderse del estado crítico en el que se encuentra el mundo.

Ahora, llega un servicio más a Latinoamérica para ampliar la competencia: HBO Max. La plataforma cuenta con el contenido de las cintas del universo de DC (“Joker”, “Wonder Woman 1984”) y la saga de “Harry Potter”. También, posee series como “Game of Thrones”, “Two and a Half Men”, “The Big Bang Theory”, “The Fresh Prince of Bel-Air”, “Rick and Morty”, “Gossip Girl”, “Euphoria”, “Los Soprano” y “Sex and the City”.

“Friends” también se encuentra dentro del catálogo. Además de tener la versión estrenada en los 90, con las 10 temporadas emitidas en la televisión, llegará su episodio especial de no ficción. En éste, los protagonistas se reunirán tras 17 años sin compartir pantalla, para contar anécdotas de rodaje y muchas otras sorpresas para los fanáticos nostálgicos. Si bien este evento se estrenará el próximo 27 de mayo, en Latinoamérica se podrá ver recién el día de la llegada de la plataforma.

Las ficciones argentinas también se harán presentes: “Días de Gallos”, serie dramática y musical, contará la historia de los jóvenes que se dedican al freestyle y será protagonizada por Ángela Torres, Ecko y Tomás Wicz. También llegará la serie documental de Carlos Salvador Bilardo, exfutbolista, exentrenador y un emblema del fútbol argentino; bajo el título “Bilardo, el doctor del fútbol”, su trama se centrará en la historia del famoso entrenador campeón del mundo en 1986 con Argentina.

¿Cuándo llegará el servicio?

Este próximo 29 de junio, HBO Max estará disponible en Latinoamérica y el Caribe.

Los territorios que contarán con esta plataforma son: Anguilla, Antigua, Argentina, Aruba, B.V.I., Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Cayman, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Surinam, Trinidad & Tobago, Turks and Caicos, Uruguay y Venezuela.

¿Cuánto costará en Argentina?

La suscripción cuenta con dos tipos de abono. En primer lugar, se encuentra el plan estándar, que es el más completo. Tiene cinco perfiles personalizados y permite que tres usuarios puedan acceder en simultáneo. Además, se puede descargar el contenido y verlo en alta definición (algunas de las producciones se podrán ver en 4K). Su costo es de $ 529 al mes.

El plan móvil es más económico, pero también, más básico. Si bien ofrece acceso al mismo catálogo, solamente se podrá ver el contenido de manera individual, es decir, estará disponible en celulares y tabletas. Además, la calidad de imagen será optimizada. Su costo es de $359 al mes.

Habrá un periodo de prueba de siete días y descuentos de hasta 30% para las suscripciones por tres meses o por un año. Otro dato a tener en cuenta es que los usuarios de HBO GO, o los que cuenten con paquetes en servicios de televisión lineal, pasarán a tener HBO Max.

